How I met your father, estreno online: ¿dónde y cuándo ver el spin-off con Hilary Duff?

Hace algunas semanas atrás se publicó el primer tráiler de How I met you father, el esperado spin-off que contará con la presencia de Hilary Duff como Sophie, la protagonista, en su versión joven. En tanto, la voz de la estrella en su etapa adulta será interpretada por Kim Cattrall.

La famosa Samantha Jones de Sex and the city hará las veces del fallecido Bob Saget para contextualizarnos en una cómica producción derivada que promete ser la nueva obsesión de los fans. A continuación, te contamos más detalles sobre la llegada de la serie al streaming.

hilary Duff será la protagonista de How I met you father. Foto: AFP

¿Cuándo se estrena?

Para alegría de los seguidores de How I met yout mother, el spin-off How I met your father llegará a la TV este martes 18 de enero de 2022.

¿Dónde ver el estreno de la serie?

How I met your father primero llegará a Estados Unidos a través de la plataforma de streaming Hulu el próximo martes. En el caso de España, aún no se ha detallado fecha de estreno exacta o en dónde se dará su arribo vía online; aún así, se espera que se transmita a través de Disney Plus.

Para América Latina, tampoco se ha revelado en qué servicio o cuándo se lanzará la serie. No obstante, dado que Hulu es propiedad de Disney, lo más probable es que sea emitida por medio de Star Plus, debido a que su contenido no la haría apta Disney Plus en nuestra región.

Fans esperan que Cómo conocí a tu padre sea tan exitosa como How I met your mother. Foto: composición/Warner Bros

¿Qué veremos en How I met your father?

How I met your father seguirá una premisa bastante similar a la original. Sophie (Duff) le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. Para esto, la historia nos sitúa en el 2021, gracias a flashbacks.

De ese modo, vemos a la protagonista y a su grupo de amigos íntimos tratando de descubrir quiénes son, quiénes quieren ser realmente y cómo encontrarán el verdadero amor en la era moderna, en la que el amor se ha reducido a aplicaciones de citas.

How I met your father – reparto

Hilary Duff - Sophie

Kim Cattrall - Sophie del futuro

Chris Lowell - Jesse

Josh Peck - Drew

Francia Raisa - Valentina

Daniel Augustin - Ian

Ashley Reyes - Hannah

Tom Ainsley - Charlie

Suraj Sharma - Sid

Tien Tran - Ellen