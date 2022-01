House of M: ¿cómo el cómic que diezmó a mutantes inspirará a Doctor Strange 2?

El Universo Cinematográfico de Marvel está aprovechando la premisa del multiverso para mostrar mundos infinitos basados en los cómics. Tal como vimos en Spider-Man: no way home, las posibilidades están limitadas solo por la ambición de los guionistas, y la inspiración del mundo de las viñetas está a su total disposición.

Ahora que se acerca Doctor Strange 2, varios fanáticos se dieron cuenta de que la historia principal del MCU guarda paralelismos con el cómic House of M desde el lanzamiento de la serie WandaVision. En dicho tebeo, Wanda Maximoff sufre un colapso mental, se vuelve una amenaza para el mundo entero y reinicia el mundo para que los mutantes sean la especie dominante.

La adaptación soñada de Elizabeth Olsen

En 2015, Elizabeth Olsen reveló que protagonizar una adaptación en la pantalla grande sería increíble, pero dudaba que podría realizarse porque la trama era muy oscura. Sin embargo, ya vimos cómo su personaje también pierde a sus dos hijos en el programa de Disney Plus, así como momentos mucho más dramáticos del que la franquicia nos tenía acostumbrados.

Auge y caída de los mutantes

En su momento, el cómic fue todo un éxito de ventas. Los seguidores de los mutantes eran demasiados y las ramificaciones de la trama eran suficientes como para interesar a cualquier fan de Marvel Comics. Historias parecidas habían surgido en los especiales What if de la Casa de las ideas, pero nunca se había alterado el status quo de forma tan drástica en el 616 como hasta entonces, ni tratado como un megaevento.

Durante sus ocho números principales y muchos tie-ins de complemento, House of M nos mostró un mundo completamente diferente en el que los lectores se sumergieron por cinco meses. Sin embargo, llegó a su final y la Bruja Escarlata pronunció tres palabras que cambiaron para siempre la historia de su especie en Marvel Comics: “No más mutantes”.

El polémico final de House of M

Como mayor consecuencia, la población mutante fue diezmada y casi nadie recordó el mundo alternativo donde alguna vez reinó la dinastía de Magneto. No paso mucho para que los fanáticos levantaron su voz ante el polémico desenlace que hizo retroceder a estos personajes luego de tantos progresos y esfuerzos de escritores. Por si a alguien no le había quedado claro, ellos estaban destinados a la marginación y precaria situación, pese a ser el siguiente paso de la evolución.

Una misma situación se vivió con Spider-Man en el cómic One more day. El superhéroe vende, y no podían darle un final a su desarrollo 45 años después de su creación. Son personajes que de una forma u otra están destinados a regresar a lo esencial y los lectores de tebeos los saben de sobremanera gracias a DC Comics y sus constantes crisis que sirven como borrón y cuenta nueva.

El nivel de fidelidad

House of M es una historia que usó el multiverso para mostrar un mundo completamente distinto y los protagonistas dispuestos a regresar todo a la normalidad aunque esto signifique el asesinato de Wanda. En cuanto a qué tanto de las viñetas veremos en pantalla grande, lo más seguro es que el cómic sirva como fuente de inspiración parcial y no fuente principal, a menos que la conclusión de la historia se vea en una quinta entrega de los Vengadores,