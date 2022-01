Dark, la mejor serie de Netflix según IMDb: 5 razones para ver la compleja trama

A lo largo del 2020, las series y películas de Netflix cobraron gran notoriedad no solo por la diversificación de sus tramas, sino también porque fueron el mejor escape para los televidentes que estuvieron confinados en sus hogares por el coronavirus.

De entre este gran número de producciones, sin duda la que se ganó la atención de todos fue Dark, ficción alemana de Baron Bo Odar que llevó a disfrutar a los usuarios del streaming a través de una confusa última temporada.

Con un final que la coronó como la mejor serie del año en Netflix, la elección ha sido ratificada gracias a IMDb, portal especializado que la nombró como la mejor serie original del streaming por delante de éxitos como Stranger Things, Black Mirror, When they see us y Narcos.

Dark es una de la series originales más famosas de Netflix. Foto: composición/Netflix

¿Por qué ver Dark, serie de Netflix?

Las revelaciones

Quizás el punto más importante que tiene Dark es cómo con el paso del los capítulos conocemos qué secretos y conexiones tienen sus personajes. La ficción no se anda con rodeos y presenta algunas revelaciones realmente oscuras y desordenadas, razón por la cual es importante prestar atención a cada uno de los miembros del reparto. Como muestra está la historia de Elisabeth Doppler y Noah.

El guion

Ya sea que confirme una sospecha o te sorprenda por completo, el guion de Dark es inesperado y con tantos huecos argumentales que dan pie a ver la historia hasta el final. Al volver a ver el programa desde el primer episodio, te das cuenta de que todos los hilos de de su trama están tan bien configurados y planeados que cada revelación llega como una grata sorpresa. Todos los arcos de las tres temporadas se siente bien trazados, tanto que el final es impactante, sobre todo por el verdadero significado detrás del amor entre Jonas y Martha.

Viajes en el tiempo con lógica

Uno de los contratiempos de este programa podría haber sido su visión de los viajes en el tiempo, pero Dark incluyó este tema en el mejor momento de la serie y nos ofreció una trama complicada que eventualmente el televidentes comprendería. Para decirlo de manera simple, el viaje en el tiempo también existe en el programa como una metáfora de confrontar a tu yo del presente con el del pasado y el del futuro.

Dark y la filosofía

En medio del drama familiar y los viajes en el tiempo, Dark también tiene un lugar reservado para una variedad de temas filosóficos colocados para confundir la mente del espectador. Además de tratar en gran medida los temas relacionados al tiempo y el origen del ser humano, el programa también nos habla sobre la creación de un mundo sin que las horas esclavicen a sus habitantes. Usando la fantasía, Dark cuestiona el significado de la fe, la familia y el tiempo.

Sus personajes: un cast que da ganas de ver

El personaje de Ulrich Nielsen interpretado por distintos actores: adolescencia (Ludger Bökelmann), adultez (Olivr Masucci) y en la tercera edad Winfried Glatzeder. Fotos: Netflix.

Más allá de las actuaciones de Louis Hoffman, Lisa Vicari y más, quienes han visto Dark no dudan en resaltar el gran parecido, en sus versiones adultas y jóvenes, de sus actores. El crédito es para Simone Bär, quien lideró el equipo de cásting de Dark. Ella tuvo la ardua labor de enlazar la compleja narrativa de la serie con sus intérpretes, los cuales guardaron una gran similitud en pantalla, aspecto digno de resaltar.