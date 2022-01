Annie Weisman: “Me gusta explorar cómo sobrevivimos las mujeres”

Annie Weisman es una escritora, guionista y productora estadounidense que ha marcado la diferencia al involucrarse en historias en las que las mujeres se rebelan en todo el sentido de la palabra, como en el caso de la serie ‘Amas de casa desesperadas’. Esta vez, regresó con ‘Physical’, un drama con pinceladas de humor negro, que no solo es una oda al liberalismo femenino, sino una autobiografía.

¿Cuál ha sido el personaje más difícil de desarrollar?

Sheila, porque está basado en mi propia experiencia, es alguien que ha atravesado toda su vida desórdenes alimenticios. Para mí fue complicado porque significó excavar dentro de unas áreas de las que nunca había hablado públicamente. Claro que la experiencia de compartir lo que tenía fue un poco vergonzoso, pero al final liberador porque muchas mujeres vieron sus propias experiencias y sentimientos. Esto es solo una prueba de que estos desórdenes se viven muchas veces en soledad, así que cuando los haces públicos, los iluminas.

¿Había pensado en Rose Byrne para el papel protagónico?

Apple fue quien trajo a Rose para el papel de Sheila, yo no me había atrevido a soñar con que ella pudiera interpretar este personaje. Pero cuando leyó el guion y respondió, estaba tan emocionada. Ella es extraordinaria, no tiene miedo, es divertida, oscura, muy aterrizada, se adapta, parece que no se esforzara.

Rodaje. Weisman dando pautas a Rose Byrne (Sheila). Foto: difusión

Ha estado ligada a narrativas sobre amas de casa. ¿Hay alguna necesidad de hablar del empoderamiento desde aquí?

De hecho, encuentro interesante explorar cómo sobrevivimos las mujeres en el mundo y las circunstancias y qué recursos tenemos, las cosas que guardamos en ambientes difíciles y peligrosos que no están diseñados para nosotras. Me gusta explorar las formas únicas en las que las mujeres encontramos recursos inesperados, en lugares inesperados, en comunidad, unas con las otras. En esta historia es a través de un mundo realmente inesperado, en el que Sheila encuentra su salvación. Ella descubre que abrazando cosas que antes no le parecían atractivas, como sacar músculos, y en algunos ideales nuevos, encuentra poder y aceptación propia. Estos viajes te devuelven mucho y te dan fuerza para seguir.

¿Qué atractivo encuentra en la comedia negra?

Creo que es un reto muy divertido utilizar la comedia como un vehículo para hablar de cosas oscuras, canalizar las ideas de una persona y soltarlas así nada más sin querer. Y hablar de estos temas que pueden seguir siendo un tabú, como por ejemplo retratar la vida de una mujer en su edad, su rabia interna y su enojo.

¿Al igual que Sheila, Annie se ha sentido insegura de alcanzar sus sueños?