Andrew Garfield pide The Amazing Spider-Man 3 y Venom de Tom Hardy

Spider-Man: no way home trajo de regreso a Andrew Garfield como el Hombre Araña siete años después de The amazing Spider-Man 2. El personaje sorprendió por su carisma y por haber cerrado algunos cabos sueltos, pero dejó a sus seguidores con ganas de ver la tercera entrega que Sony Pictures canceló, para pena de los fans.

Tras su exitoso regreso, el actor se mostró muy satisfecho con el resultado y agradecido con la oportunidad de formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Ahora que la franquicia ha hecho alianza con Sony, más de uno se pregunta si esto realmente será posible y qué podríamos ver en pantalla grande.

PUEDES VER: Joss Whedon responde a graves acusaciones y críticas de Justice League

Al respecto, Andrew Garfield respondió la pregunta que más de uno se ha estado haciendo: ¿el sorprendente Hombre Araña enfrentará al Venom de Tom Hardy? “Esa es una idea genial”, fue la contundente y clara respuesta del actor en una entrevista para Happy sad confused.

Ahora, solo queda esperar que Marvel Studios y Sony lancen un comunicado oficial sobre la película The amazing Spider-Man 3. El protagonista y los fanáticos lo quieren, por lo que no sería raro que la película obtenga luz verde para su producción.

En una pasada entrevista para Variety, Garfield confesó que definitivamente estaba abierto a la posibilidad si es que se siente a gusto. “La clave para esto sería sentirse muy preparado y seguro de mí mismo”, enfatizó para poder retomar el papel.

“Peter y Spider-Man, esos personajes son serviciales”, contó el actor, quien enfatizó que “quisiera ver al personaje afrontando dilemas éticos en una tercera entrega”, según agregó cuando le preguntaron lo que esperaría como fanático..