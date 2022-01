Andrew Garfield dice que fue “curativo” volver como Spiderman en No way home

En una última entrevista con Happy Sad Confused podcast, el sorprendente Andrew Garfield reveló mucho acerca de su relación con sus hermanos arácnidos: Tom Holland y Tobey Maguire, la felicidad que siente por regresar como el Hombre Araña en Spiderman: sin camino a casa y los miles de gracias que le debe a los fanáticos, Marvel Studios y Sony Pictures.

No way home recreó meme Pointing Spiderman. Foto: Sony/Marvel

Sin dejar de lado, lo que mucho se ha dicho y se sabe es que este momento para Andrew le permitió reivindicarse con su personaje, el cual no pudo tener una trilogía como sus pares. Garfield no dudó en decir que fue “curativo” volver a interpretar a Peter Parker y unirse a la piel de Spider-Man.

“Es muy conmovedor, lo encuentro profundamente conmovedor, porque cuando comenzamos mi segunda película de Spider-Man, se desvaneció . Había una desarticulación allí. Entonces, para mí, regresar y realmente tener más tiempo para divertirme con ella, y darle un cierre al personaje, y jugar y ser la versión de Spider-Man a la que siempre quise llegar, y estar con Tobey y Tom y el resto de todos en la película, eso fue curativo ”, confesó Andrew Garfield.

Andrew Garfield en Spiderman: no way home. Foto: Marvel Studios

Finalmente, lo que era un secreto a voces, lo confirmó el mismo actor. Realmente fue muy frustrante para él dejar a medias ser el Hombre Araña. Ser nuevamente convocado para No way home lo ayudó a valorarse como artista e intérprete de uno de los superhéroes más queridos del mundo, pues en el pasado fue muy criticado al realizar The amazing Spider-Man.