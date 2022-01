Vincent D’Onofrio culpa a Disney Plus por la cancelación de Daredevil

Antes de que Marvel Studios consolide la división televisiva del MCU, la compañía venía realizando series para diferentes productoras, incluyendo Netflix. En esta plataforma de streaming, Daredevil, Luke Cage, Punisher, Defenders, Iron Fist y Jessica Jones gozaban de mucha popularidad, pero todas terminaron siendo canceladas.

Los rumores indicaban que esto se debía al lanzamiento de nuevos shows del Universo Cinematográfico de Marvel para Disney Plus. Años después, Vincent D’Onofrio confirmó las sospechas y responsabilizó a la alianza con el nuevo servicio de streaming.

“Ninguno de nosotros se lo tomó bien. Creo que todos pensamos ‘teníamos una serie de éxito y la hemos perdido’, pero al poco empezaron a surgir campañas para salvar Daredevil y creo que la mayoría de nosotros, o al menos Charlie Cox, Deborah Ann Woll y yo, advertimos los motivos que había detrás”, contó a Marvel News Desk el intérprete del villano Kingpin.

Pese al malestar inicial, el actor comprendió que el borrón y cuenta nueva se trataba de un paso lógico para la compañía de cara a sus futuras series en Disney Plus. “Entendimos que Marvel lo estaba haciendo porque iban a lanzar Disney+... Cuando llevas tanto tiempo en este negocio como nosotros, ves que tiene sentido a nivel empresarial”, explicó.

Para alegría de los fanáticos, Marvel Studios recuperó a Daredevil en Spider-Man: no way home, así como a Kingpin en la serie Hawkeye. No solo los volvió canónicos en el MCU, sino que no decidió reiniciar sus historias para su adición a la franquicia.