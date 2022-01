The mandalorian: Leonardo DiCaprio obligó a Jonah Hill a ver la serie

The mandalorian es la primera serie de Star Wars para Disney Plus. Tres años después de su lanzamiento, ya cuenta con dos temporadas y una tercera en camino para alegría de sus fanáticos, incluyendo a Leonardo DiCaprio.

En una entrevista para la revista W, Jonah Hill reveló que DiCaprio lo sentó junto a él para que viera The mandalorian. Pese al entusiasmo de su amigo, el actor nunca se volvió un fiel seguidor del show exclusivo de Disney Plus.

“[Grogu] era tan lindo, pero simplemente no me importaba porque no sabía nada de lo que se trataba. No veo ciencia ficción y esas cosas”, fueron las declaraciones del actor, las cuales ya están dando que hablar entre los seguidores del exitoso programa.

Como si esto no fuera suficiente para el fandom, también confesó que no había visto Game of thrones hasta hace poco. “Empecé en los últimos dos meses. Estoy en la cuarta temporada”, detalló.

Foto: Disney Plus

¿De qué trata The mandalorian?

Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, el programa sigue los pasos de Mando, un talentoso cazarrecompensas perteneciente a la legendaria tribu de los Mandalorian y un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia, donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.