The last of us: Storm Reid se une a la adaptación del videojuego para HBO Max

La adaptación del exitoso videojuego de Playstation The Lats of Us es una de las series más esperadas de 2022. Protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal, HBO Max ha decidido unir al elenco a Storm Reid, quien interpretará a Riley, una niña huérfana que ha crecido en el Boston postapocalíptico.

La noticia fue confirmada por la propia Reid. “Tengo algunas NOTICIAS”, tuiteó Reid al anunciar el papel. “Más que emocionada de unirme al elenco de The last of us como Riley en HBO. Pongámonos a trabajar. 2022 ya luce brillante”, añadió.

Storm Reid anuncia su incorporación al elenco de The last of us. Foto: Twitter

¿Quién es Riley en The last of us?

Es una niña huérfana que ha crecido en el Boston postapocalíptico y que rápidamente se hace amiga de Ellie. Dicho personaje apareció en el primer juego, titulado The Last of Us: Left Behind, donde Riley acompaña y sobrevive en el mundo postapocalíptico antes de que Ellie conozca a Joel.

¿Cuándo se estrena The last of us en HBO Max?

Se espera que la adaptación se estrene en algún momento durante el 2022.

Reacción de Bella Ramsey

La protagonista de la serie que interpretará a Ellie felicitó a Reid por su ingreso al elenco de The last of us.

Bella Ramsey saluda el ingreso de Storm Reid al elenco de The last of us. Foto: Twitter

Elenco de The last of us