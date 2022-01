Doctor Strange 2 apunta a ser una de las películas más ambiciosas del UCM. Recientes informes han adelantado algunos detalles sobre la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, como el supuesto cameo de John Krasinski como Mr. Fantástico. Ahora, la insider Grace Randolph ha filtrado emocionantes datos.

En concreto, la crítica de cine informa que se realizó una proyección de prueba de In the multiverse of madness, desde donde se reportó que Scarlet Witch (interpretada por Elizabeth Olsen) sería la gran villana de la cinta.

Elizabeth Olsen es principalmente reconocida por interpretar a La bruja escarlata en el UCM. Foto: Marvel Studios

En ese sentido, ella tendría explosivas escenas de pelea contra el Doctor Extraño. Asimismo, Randolph comenta que, a pesar de que Stephen tendrá más tiempo en pantalla que Wanda, ambos hechiceros serán los protagonistas. Además, ha anticipado que la historia tendrá “fuertes dosis de terror”.

La insider revela que habría diversas apariciones que serán el sueño de los fans hecho realidad. No obstante, existe una en particular que nadie ha reportado hasta ahora que sería el mayor ‘boom’.

Wolverine, Los 4 fantásticos, Tobey Maguire y más personajes aparecerían en Doctor Strange in the multiverse of madness. Foto: composición/Marvel/Fox

Rudolph comenta que la supuesta participación de Tom Cruise como Iron Man no forma parte del metraje, al igual que varios de los presuntos cameos de otros famosos nombres que se han rumoreado.

En torno a la duración del filme, la también reportera informa que Doctor Strange 2 tendría una extensión aproximada de 2 horas. Ello sin contar los créditos y las típicas escenas que Marvel suele incluir luego de haber terminado la película.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2?

Para alegría de los fanáticos, Doctor Strange 2 llegará a los cines el 6 de mayo de 2022.