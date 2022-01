Cobra Kai: ¿quién es el personaje con más peleas ganadas?

Cobra Kai se ha convertido en una de las series más populares de Netflix. El 31 de diciembre de 2021 se estrenó la cuarta temporada, la cual trajo nuevos momentos memorables para los fanáticos de la serie y de la saga de películas Karate Kid. Recientemente, se dio a conocer cuál de todos los personajes cuenta con más peleas ganadas y no se trata ni de Johnny Lawrence ni de Daniel LaRusso.

Cobra Ka, temporada 4 volvió con la misma escencia, pero con una trama más agresiva. Foto: composición/Netflix.

¿Qué vemos en la temporada 4 de Cobra Kai?

“Los ‘dojos’ Miyagi-Do y Colmillo de Águila se alían para derrotar al Cobra Kai en el Campeonato de Kárate de All Valley para menores de 18 años. El que pierda tendrá que colgar sus ‘gi’. Mientras Samantha y Miguel intentan mantener la alianza del dojo y Robby echa el resto en Cobra Kai, el destino de All Valley pende de un hilo como nunca. ¿Qué triquiñuelas se guarda Kreese bajo la manga? ¿Podrán Daniel y Johnny enterrar el hacha de guerra después de décadas para derrotar a Kreese? ¿O se convertirá el Cobra Kai en el referente del kárate en All Valley?”, señala la sinopsis oficial.

El personaje de Cobra Kai con más peleas ganadas

Según Netflix, Tory Nichols es quién más peleas ha ganado en lo que va de la historia. Las estadísticas presentadas son el resultado de la suma de las cuatro temporadas, de tres películas y de cinco torneos de All Valley.

Estadisticas de peleas de Cobra Kai. Foto: Netflix

El personaje interpretado por Peyton List cuenta con un total de 19 peleas, de las cuales 15 terminaron en su victoria, tres en derrota y tuvo un solo empate. En segundo lugar de enfrentamientos ganados encontramos a Robby Keene, peleando unas 23 veces y un saldo de 11 triunfos, ocho caídas y cuatro empates.