Aniversario de Lima: 7 películas peruanas para conocer más a la Ciudad de los Reyes

Lima es mar, desierto y ciudad. Es criollismo, devoción y tráfico. Sabe a pollo a la brasa y a chifa, pero huele a humedad. Su cielo color “panza de burro” es identificable desde las alturas en un avión y sus calles cambiantes de un distrito a otro también. Lima es mixtura de culturas e identidades, de provincianos y limeños que se ven reflejados en su música, artesanía, literatura y, por supuesto, su cine.

Cuando hablamos de cine peruano (de todas la regiones del Perú y no solamente del que se hace en Lima) no son muchas las películas que vienen a nuestra mente y esto sucede por un problema de fondo de muchos años atrás: las películas peruanas tienen que salir rápido de cartelera porque las distribuidoras cinematográficas presionan por cuestiones económicas, y por tal motivo la industria del cine nacional no ha logrado las metas que debe haber cumplido hace mucho tiempo.

Con todo esto, es importante que el peruano, el limeño y todo aquel que viva en la llamada Ciudad de los Reyes se reconozca y redescubra la urbe que habita. Para ello, qué mejor que ver algunas películas del cine peruano ambientadas en Lima, que celebra un aniversario más en plena pandemia de coronavirus, con el objetivo de saber quiénes realmente somos y a dónde queremos ir como sociedad y ciudad. A continuación, t e presento 7 ejemplos de historias que giran y tienen de fondo a las múltiples Lima que conviven con nosotros.

1. El evangelio de la carne (de Eduardo Mendoza, 2013)

Esta gran película tiene como fondo (y telón) a Lima, con sus arraigadas manifestaciones culturales y sociales muy propias de ella: la Procesión del Señor de los Milagros, el fútbol y la piratería. Aquí se entrecruzan las historias de tres hombres que buscan la redención en sus vidas y hasta esperan un milagro para ello.

Gamarra, un policía encubierto, intenta desesperadamente salvar a su esposa de una extraña y desconocida enfermedad mientras investiga a una red de contrabando y piratería. Félix, un chofer de buses interprovinciales, intenta ser aceptado en la Hermandad del Señor de los Milagros. Narciso, por su parte, hace todo lo posible por sacar a su hermano menor de edad de la prisión antes de que sea trasladado a un penal de mayores.

Cuenta con un gran elenco de actores nacionales, muy bien dirigidos por Mendoza: Giovanni Ciccia, Jimena Lindo, Lucho Cáceres, Sebastián Monteghirfo, Ismael Contreras, Aristóteles Picho, Gianfranco Brero, Ebelin Ortiz, Norma Martínez, Víctor Prada, entre otros.

2. Caídos del cielo (de Francisco Lombardi, 1990)

Esta cinta del (tal vez) director más importante del Perú, Francisco Lombardi, está ambientada en la Lima de 1989, un año marcado por la inestabilidad política, la crisis económica y la violencia terrorista.

Aquí también se entrecruzan tres historias, pero los protagonistas pertenecen a tres generaciones distintas. Una de ellas es la del matrimonio Diez-Canseco, Lizandro y Cucha, pareja de ancianos que han perdido a su único hijo, quienes son propietarios de varios inmuebles y se dedican a cobrar personalmente el alquiler a sus inquilinos para terminar de construir el mausoleo de su hijo.

La otra historia es la de Humberto, exitoso locutor de radio que da esperanza a la gente, solitario y con una deformidad en la cara, secuela de un accidente. Acoge en su piso de alquiler a una depresiva mujer a la que llama “Verónica”, la cual oculta un gran secreto.

Y finalmente, la historia de una abuela ciega, que vive en una choza en el acantilado, con sus dos nietos, a quienes explota y maltrata, obligándolos a ir a los basurales a recolectar comida para un cerdo llamado Campeón, que la pareja de ancianos Lizandro y Cucha le regalan (historia basada en el cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeyro).

3. La amante del libertador (de Rocío Lladó, 2014)

Esta cinta transcurre en dos épocas: la actual y la comprendida entre el periodo de la Independencia del Perú, en los años 1820-1821. Centrada en la participación de las mujeres en los procesos históricos y en la lucha de las personas comunes por lograr la libertad del país, la historia nos presenta a Lucía, una mujer que busca impedir la destrucción de una casona colonial.

Por tal motivo inicia una investigación que la lleva a descubrir el diario personal de una criolla que vivió en esa casona doscientos años antes, Teresa Vásquez de Velasco quien, junto con otros civiles, luchó por la independencia. Lucía se obsesiona tanto con el diario que empieza a reconocerse a sí misma en esa vida pasada.

4. Ciudad de M (de Felipe Degregori, 2000)

Es la adaptación de la novela Al final de la calle, escrita en 1993 por Óscar Malca, la cual aborda la delincuencia juvenil dentro de los suburbios urbanos de Lima. Nos cuenta la historia de M (Santiago Magill), un muchacho que busca empleo en Lima, sin éxito, y cuya novia Sandra (Gianella Neyra) piensa que todo sería diferente si él encontrase trabajo.

Silvana (Vanessa Robbiano) quiere ayudar a M en la búsqueda de empleo presentándole a un tío, peros a sus amigos Caníbal y El Gordo se les ha ocurrido poner un negocio de gardenias y quieren que M forme parte de dicha empresa. Mientras que Pacho (Christian Meier) y el Coyote (Pelo Madueño) quieren irse del país a toda costa y quieren que M forme parte de esta aventura. ¿Qué decidirá M hacer con su vida en la caótica Lima que le tocó vivir?

5. Lima 13 (de Fabrizio Aguilar, 2012)

La tercera película de Aguilar narra la historia de tres generaciones de limeños que se ven envueltos en una atmósfera navideña con la creencia del fin del mundo, anunciado por el calendario maya para el 2012.

En la cinta conocemos a Wachi (Ubaldo Huamán), un vigilante de seguridad de un barrio residencial que observa la vida de los vecinos de un edificio de cuatro pisos, quien entabla amistad con Trini (Élide Brero), una anciana viuda (gran trabajo actoral de los dos) y con Tesla (Kani Hart), una adolescente que ha vuelto del extranjero, quienes viven las mejores fiestas de fin de años de sus vidas. ¿Serán las últimas?

6. Cielo Oscuro (de Joel Calero, 2012)

El gran Joel Calero nos presenta esta oscura historia, considerada para mayores de 18 por su alto contenido sexual, que trata principalmente sobre el feminicidio. Toño (Lucho Cáceres, en una muestra del gran actor que puede ser) es un empresario textil de Gamarra que empieza una tormentosa y violenta relación con la aspirante a actriz Natalia (Sofía Humala), la cual no terminará nada bien.

Complementan a la pareja protagónica: Pold Gastello, Tania Ruiz, Mariella Zanetti, Roberto Moll y Norka Ramírez. La película es una adaptación libre de la cinta El infierno de Claude Chabrol.

7. Canción sin nombre (de Melina León, 2019)

Este primer largometraje de León fue seleccionado para ser exhibido en la sección Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2019 y nos narra la historia de un joven periodista limeño y homosexual, Pedro Campos (Tommy Párraga), y su investigación de la misteriosa desaparición del bebé recién nacido de la joven ayacuchana Georgina Condori (Pamela Mendoza Arpi), quien migró a Lima debido al terrorismo.

La cinta, en un precioso blanco y negro, nos lleva por los pasos de Georgina en busca de ayuda. Vemos con ella comisarías, el Palacio de Justicia y las oficinas de un diario. El escenario de la acción es el centro de Lima y sus periferias en todo su esplendor, con situaciones cotidianas que se vivían en tiempos de terrorismo y en donde la migración del campo a la ciudad era cosa de todos los días.