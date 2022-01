Tráiler de Estamos muertos, nuevo drama de horror de Netflix: apocalipsis zombi llegó

Netflix ha lanzado el tráiler oficial de Estamos muertos, una serie de suspenso juvenil ambientada en un apocalipsis zombi que se estrenará en todo el mundo el próximo 28 de enero.

La producción surcoreana, que espera repetir el éxito de El juego del calamar y Rumbo al infierno, llega como la próxima historia dramática con la que el streaming espera capturar nuevamente la atención del público internacional.

Estamos muertos nos lleva a conocer a un grupo de estudiantes que enfrentan más de un problema que pone en riesgo sus vidas, todo esto mientras intentan escapar de una invasión de zombis que ha capturado su escuela. Atrapados en el lugar, sin teléfonos ni comida, los adolescentes luchan por sobrevivir mientras sus compañeros son víctimas de un virus misterioso.

Tráiler de Estamos muertos

All of us are dead se inspira en la historia Now at our school, un popular webtoon escrito por Joo Dong Geun. El cómic digital está compuesto por 130 episodios, los cuales se publicaron originalmente entre 2009 y 2011. Netflix anunció planes para la adaptación en abril de 2020.

Estamos muertos es uno de varios dramas coreanos que llegarán a Netflix a lo largo del 2022. Otras series del próximo año incluyen un spin-off de La casa de papel y Surinam, historias que son la muestra perfecta del interés del streaming por el contenido surcoreano, tras el éxito mundial que fue El juego del calamar en el 2021.

La serie contará con 12 episodios y será protagonizada por Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Cho Yi Hyun, Park Solomon y Yoo In Soo.