Doctor Strange 2 apunta a ser una de las películas más ambiciosas del UCM. La lista de presuntos cameos en la trama protagonizada por Benedict Cumberbatch ha emocionado a los fans. En ese sentido, un reciente reporte de The Illuminerdi indica que John Krasinski, reconocido por The Office, tendría un cameo como Mr. Fantastic.

Fan art imagina a John Krasinski como Mr. Fantástico. Foto: Difusión

Como lo ha anticipado el tráiler oficial, la secuela titulada In the multiverse of madness retomará el concepto del multiverso presentado en WandaVision, Loki y Spiderman: no way home.

De hecho, se ha comentado que la compleja historia motivó que el filme entrara en proceso de regrabaciones el año pasado. Por ello, el citado medio comenta que parte de estos reshoots habría incluido la presencia de Krasinski como Reed Richards.

Sin embargo, la información desliza la posibilidad de que el actor solo interprete a una variante del héroe, por lo cual, de concretarse su aparición en el filme, no necesariamente sería un anticipo de que se convertirá en el héroe titular para el reboot de Los 4 fantásticos.

La próxima película de Los 4 fantásticos será dirigida por Jon Watts. Foto: Sony Pictures.

Por su parte, John Krasinski ya ha expresado que le gustaría interpretar a Mr. Fantástico. Así lo reveló entrevista con Comicbook.com en 2020.

“Me encantaría hacerlo. Creo que formar parte del mundo de Marvel sería increíble de todos modos, y el hecho de que la gente incluso me considerara para ese nivel de un papel sería increíble”, mencionó el artista.

Los fanáticos ya se han adelantado al hecho y no solo quieren ver a Krasinski como el elástico superhéroe, sino que desean que esté acompañado de su esposa en la vida real, Emily Blunt. Un arte hecho por los seguidores postula a la actriz como Sue Storm. A continuación, te dejamos la imagen.

Póster fan made postula a reconocidas estrellas para dar vida a Los 4 fantásticos. Foto: Reddit

¿Qué veremos en Doctor Strange 2?

La trama de Doctor Strange 2 seguirá al hechicero mientras continúa su investigación sobre la Gema del Tiempo. Un viejo amigo, convertido en enemigo, aparecerá y plantará más de un problema al protagonista.

Esto llevaría al héroe a desencadenar un mal y a que tenga que emprender un viaje a través de otras dimensiones. En esta misión se le unirán Bruja Escarlata y América Chávez (Xochitl Gómez).