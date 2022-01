En un principio se dio a conocer que Brendan Fraser sería el villano de Batgirl. Luego de ello, se reveló que Michael Keaton interpretará a Batman. Ahora, para alegría de sus fans, Leslie Grace se ha enfundado en el traje definitivo de Batichica para el primer vistazo de la superheroína en la nueva película para HBO Max.

“Utilizó sus expectativas en su contra. Esa será su debilidad, no la mía. Deja que todos me subestimen... y cuando bajen la guardia y se les suba el orgullo, déjame patearles el trasero”, escribió la actriz en su cuenta oficial en Twitter. Además, adelantó cuál será el título oficial de la cinta: Batgirl, year one.

Leslie Grace se luce como Batgirl en adelanto de la película. Foto: Twitter/@lesliegrace

Pese a que muchos usuarios en redes han destacado la gran precisión que existe entre esta versión live-action y su contraparte en los cómics, también existen diversos comentarios que critican la calidad del vestuario, ya que muchos creen que sigue la línea de los trajes del Arrowverse de The CW y se aleja a lo que el DCEU ha acostumbrado a los fans.

“Sinceramente, esto parece algo sacado del universo de la CW y no algo del DCEU. Algo en el traje grita la calidad de la televisión de bajo presupuesto”.

Usuarios en Twitter reaccionan a traje de Batgirl. Foto: captura de Twitter

“Es fiel a los cómics. Y se ve mucho más casero, pero aun así más atractivo que cualquiera de los trajes de Spiderman. Pero esto es internet, a la gente le gusta quejarse por una nueva razón”.

Usuarios en Twitter reaccionan a traje de Batgirl. Foto: captura de Twitter

“He visto muchos trajes de superhéroes de Marvel que no parecen de gran presupuesto y más un diseño hecho para la televisión. Diablos, la película de Black Widow parecía precipitada y los diseños de los trajes eran cursis”.

Usuarios en Twitter reaccionan a traje de Batgirl. Foto: captura de Twitter

¿Qué veremos en Batgirl?

Los detalles de la trama aún no se han revelado. Por lo pronto se sabe, gracias a un avance desde el rodaje, que el filme de Batgirl presentaría a Robin junto al Batman de Keaton. Asimismo, se ha anticipado que Bárbara Gordon será la versión de Batichica a la que Grace dará vida en la pantalla chica.

En cuanto a J.K. Simmons, el actor retomará su papel como el Comisionario Jim Gordon y se espera que tenga mayor importancia en la historia, en comparación con sus anteriores apariciones en el DCEU.