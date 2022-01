Anya Taylor-Joy: ¿cuál es su próxima película que llegará a Latinoamérica?

Anya Taylor-Joy despierta la pasión de muchos seguidores jóvenes del cine, entre ellos un nutrido sector del público latino. La actriz de 25 años y de raíces argentinas es una de las más buscadas por los estudios gracias a su talento y a la cantidad de fanáticos que la siguen, quienes no se pierden ningún proyecto que realiza.

Ahora, la intérprete nacida en Miami está lista para seguir deslumbrando con su nuevo trabajo, que se podrá ver en la pantalla grande desde el 22 de abril en los Estados Unidos y que, hasta la fecha, no se sabía si llegaría a Latinoamérica.

Harry Melling (Harry Belik) junto a Ana Taylor- Joy (Beth) en Gambito de Dama. Foto: Netflix

Película de Anya Taylor-Joy llega a Latinoamérica

Se trata de The northman, una producción dirigida por Robert Eggers, director que pese a ser reconocido en el género del terror, no cuenta con el potencial de venta necesario para que las distribuidoras suelan arriesgar con sus cintas. La bruja y The lighthouse son grandes películas que ganaron popularidad a través del boca a boca y no gracias a la pantalla grande.

Esta semana, Universal confirmó que estará a cargo de la distribución del filme. Llegará a América Latina con el nombre de El hombre del norte y contará con un reparto de lujo conformado por Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Willem Dafoe y Ethan Hawke, a quienes se sumará a la ya mencionada Taylor-Joy.

Anya Taylor-Joy trabajó por primera vez junto a Robert Eggers en la película La bruja. Foto: Universal Pictures

¿De qué trata El hombre del norte?

La historia se centra en Amleth, un príncipe vikingo que se cría en medio de la ira tras el asesinato de su padre y se compromete a buscar justicia vengándolo. Eggers escribió la película con Sjón, un autor de Islandia que también estuvo detrás de la aclamada película Lamb, estrenada en 2021.