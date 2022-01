Peacemaker: la nueva serie de HBO Max es el mejor estreno de la historia de DC Comics

Peacemaker ya se estrenó en HBO Max. Lo nuevo del director James Gunn ha sido todo un éxito para el público y crítica. Y aunque los fans solo han podido ver los tres primeros episodios, la mayoría de críticos cinematográficos han visto hasta siete capítulos (en total serán ocho) y han llegado a un consenso unánime: la serie es un éxito rotundo.

¿Por qué Peacemaker es el mejor estreno de DC hasta ahora?

El sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión Rotten Tomatoes ha recopilado un total de 43 reseñas de críticos profesionales y reveló que el 93% de ellas eran positivas. Eso significa que El Pacificador obtuvo la certified fresh por parte del portal y tiene una nota media de la audiencia de 8,6 puntos.

De esta manera, la puntuación de 93% de la serie de HBO Max coloca a Peacemaker en el primer lugar de la historia del DCEU, empatado con Wonder Woman de 2017, pero se convierte en el mejor estreno de DC de todos los tiempos hasta la fecha; incluso supera el porcentaje de la propia película primigenia de El Pacificador, El Escuadrón Suicida (90%).

Los fanáticos de Peacemaker ya están reaccionando en Twitter sobre la nueva serie de HBO Max. ¿Qué dijeron de la creación de James Gunn?. Foto: composición/HBO Max

¿Peacemaker tendrá segunda temporada?

Según el productor de la serie, Peter Safran, ya se piensa en una segunda temporada; asimismo, expresó lo siguiente a la prensa el día de la presentación de la serie : “No íbamos a hacer ni siquiera una primera temporada, a menos que el director James Gunn sintiera que podía hacer algo único que no se parecía a nada en la televisión. No creo que vaya a haber una segunda temporada a menos que James pueda idear la creatividad que realmente cambie el guion, que realmente sea algo diferente. Realmente no quiere repetirse nunca”.

“Sé qué trabajar con John (Cena) y el resto del equipo y el elenco fue una experiencia tan especial para James Gunn. Le encantó cada minuto. Entonces, si pudiéramos descubrir la creatividad, espero que haya una segunda temporada”, añadió Safran.

Reparto de Peacemaker

John Cena como Peacemaker

Eagly, la mascota de Peacemaker

Jennifer Holland como Emilia Harcourt

Freddie Stroma como Vigilante

Chukwudi Imuji como Clemson Murn

Steve Agee como John Economos

Danielle Brooks como Leota Adebayo.

Trailer de Peacemaker