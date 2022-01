Harry Styles tendría serie como Eros, el hermano de Thanos, en Disney Plus

El Universo Cinematográfico de Marvel llegó a la pantalla chica gracias a Disney Plus para expandir aun más sus historias y profundizar en sus personajes. Ahora le toca el turno a Eros, el hermano de Thanos interpretado por Harry Styles, que apareció hace poco en la película Eternals.

Meses después del lanzamiento, Marvel Studios estaría planeando una serie propia del personaje, según el insider Main middle man en Twitter, y los fanáticos del MCU no podrían estar más emocionados por ver al famoso cantante lucirse en el papel.

Si bien aún no hay un comunicado oficial por parte del estudio, no sería descabellado pensar que el proyecto ya se encuentra en etapas iniciales. En cuanto a qué podemos esperar del programa, no se conocieron mayores detalles del argumento ni se reveló en qué momento del universo Marvel se desarrollarían los eventos.

Como se recuerda, el personaje apareció al final de Eternals para ayudar a los protagonistas de los Celestiales. Lo más probable es que esta aventura quede guardada para la segunda parte del fllm, mientras que la serie se enfocaría en una historia de origen.

¿Quién es Eros?

Eros es hijo de Sui-San y A’Lars, nacido en Titán. Es un aventurero y romántico de la vida. Algunas de sus habilidades son fuerza, velocidad, durabilidad, reflejos, sentidos sobrehumanos, gran intelecto, teletransportación, inmortalidad, vuelo, transmutación de la materia, poder y energía cósmica.