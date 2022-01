Alan Rickman nació el 21 de febrero de 1946 en Reino Unido y apagó su varita el 14 de enero de 2016 a causa de un cáncer de páncreas. Han pasado seis años de su muerte y sus compañeros de la saga de Harry Potter y fanáticos no se olvidan del recordado Severus Snape.

Alan Rickman y Severus Snape, uno de sus personajes más populares. Foto: composición/disfusión/Warner Bros. Pictures

El talentoso Alan Rickman no solo interpretó uno de sus mejores papeles en la serie cinematográfica de Harry Potter. El británico antes de llegar a ser uno de los magos de Hogwarts participó en Romeo y Julieta (1978), siendo esta su primera película, Duro de matar (1988), Sensatez y sentimientos (1995) Rasputín (1996), Love actually (2003), El perfume (2006), Alicia en el país de las maravillas (2010), Alicia a través del espejo (2016, su último proyecto) y muchísimas más.

Por otro lado, fue director de dos filmes en los que también actuó: El invitado de invierno (1997) y A little chaos (2014). Debemos agregar que igualmente sobresalió en el teatro. Además del éxito que tuvo en todas las producciones de Harry Potter, adaptadas de los libros homónimos de J.K. Rowling.

Alan Rickman y algunos personajes que interpretó. Foto: composición/DreamWorks Pictures/ Silver Pictures/Warner Bros. Pictures

Alan Rickman es un hombre que hasta ahora permanece en la memoria de todos sus familiares y amigos. Solo hace poco, en el especial de Harry Potter 20th anniversary: return to Hogwarts, fue homenajeado. Y en lo que coincidió parte del elenco, fue su enorme corazón: amable, amoroso y preocupado.

No hay duda que, aunque Alan Rickman dio vida a unos de los antagonistas de Harry Potter, al final demostró ser todo lo contrario. Desde que Alan falleció, los Potterheads lo recuerdan y este 14 de enero no ha sido la excepción. Cuando se supo de la partida de Rickman, Daniel Radcliffe fue uno de los primeros en pronunciarse.

Alan Rickman como Severus Snape en la saga de Harry Potter. Foto composición/Warner Bros. Pictures

“(Alan Rickman) es (...) una de las personas más leales y solidarias que he conocido en la industria cinematográfica . Me alentó mucho en el set como en los años posteriores a Potter. Estoy bastante seguro de que vino y vio todo lo que hice en el escenario tanto en Londres como en Nueva York. No tenía que hacer eso”, escribió Daniel en su Facebook.

A lo que agregó: “Conozco a otras personas que han sido amigas de él durante mucho, mucho más tiempo que yo. Todas dicen: ‘Si llamas a Alan, no importa en qué parte del mundo esté, él se pondrá en contacto contigo en un día’ ”.

Imágenes finales de Harry Potter: return to Hogwarts como homenaje a Alan Rickman. Foto: composición/HBO Max/Warner Bros. Pictures

Después de todo este tiempo, siempre te recordaremos Alan Rickman.