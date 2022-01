HBO al nivel de Marvel: Peacemaker obtiene 92% en Rotten Tomatoes

Peacemaker, la nueva serie de DC en HBO Max, acaba de estrenarse este 13 de enero y ya ha obtenido una alta calificación en Rotten Tomatoes. El spin-off del superhéroe de The Suicide Squad, interpretado por John Cena y dirigido por James Gunn, ya cuenta con una alta calificación en Rotten Tomatoes que la pone a la altura de las mejores series de Marvel como Wandavision, Loki y What if...?

Con sus 3 primeros episodios, el más reciente estreno de la plataforma de streaming, ha aterrizado con el pie derecho y se está ganando la aprobación de la crítica y la audiencia.

Luego del éxito de The Suicide Squad, era solo cuestión de tiempo para que DC y Warner Bros. le dieran carta libre al extravagante James Gunn para explorar más a sus personajes.

James Gunn esta a cargo de Peacemaker, la serie de DC Comics vista por HBO Max. Foto: Twitter/@DCpeacemaker

Así nació Peacemaker, la historia de un justiciero poco convencional ligado al patriotismo, pero con un fuerte mensaje de extremismo.

Peacemaker vs. Marvel

Peacemaker llegó a HBO Max luego de algunos meses de espera y la crítica de Rotten Tomatoes ya aprueba la nueva serie de DC.

Series Calificación Rotten Tomatoes What if...? 94% Peacemaker 92% Loki 92% Wandavision 91% Falcon y el soldado del invierno 89%

Como se aprecia en el cuadro, en su primer día de estreno, Peacemaker se ha ganado a la crítica y ha igualado en puntaje a la serie Loki, una de las más comentadas del año pasado.

La serie Peacemaker llega a HBO Max en enero de 2022. Foto: composición / Warner Bros. Pictures

De igual manera, logra dejar atrás por muy poco a la innovadora Wandavision y a la aventura de acción de Falcon y el soldado del invierno.

La única que logra superarla es la historia animada sobre el multiverso de Marvel, What if...?, que se ganó los aplausos de los fanáticos del UCM.

Si bien es cierto, el puntaje podría ir variando en las próximas semanas, pero lo más probable es que se mantenga en el mismo promedio.