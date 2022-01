Kirsten Dunst está dispuesta a volver como Mary Jane tras No way home

Spider-Man: no way home presentó el multiverso arácnido para traer villanos y aliados de otros universos. Bajo esta premisa, Tobey Maguire y Andrew Garfield retomaron su papel como Hombre Araña después de varios años, ayudando a la versión de Tom Holland a salvar su mundo.

El éxito de la película ha sido enorme, convirtiéndose en uno de los estrenos más importantes en la historia. Sin embargo, los fans echaron de menos varios personajes como Mary Jane Watson, interpretada por Kirsten Dunst, quien se estaría animando a aparecer en un próximo título del MCU.

“Vi un vídeo que me enviaron donde se veía la reacción de la gente viendo ‘Spider-man: no way home’ y dije ‘¡Oh Dios mío!’ Era genial, la gente necesita estas alegrías en estos tiempos, más que nunca”, fueron las palabras de la actriz para la revista People sobre el recibimiento de No way home.

Tras esto, la actriz afirmó que no tendría problemas en retomar su papel como Mary Jean: “Estaría más que dispuesta a volver, por supuesto. Me han preguntado sobre eso un par de veces. Eso es obvio. Fue una gran parte de mi carrera y de mi vida”.

Un antiguo rostro podría regresar en el Universo Cinematográfico de Marvel. Foto: composición / Marvel Studios

En una pasada entrevista con Variety, Kirsten Dunst bromeó con el hecho de la diferencia de edades que tendría con el resto de sus potenciales compañeros de reparto. “¡Sería la vieja MJ a estas alturas con pequeños Spider-bebés”, contó la intérprete.