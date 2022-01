Drogas, desnudez, violencia y menos brillos: lo que deja el primer capítulo de Euphoria 2

HBO Max se ha vuelto una de las principales competencias de Netflix, especialmente gracias a producciones como Euphoria. Sin duda, la segunda temporada del drama juvenil ha sido muy esperada por sus millones de espectadores. La producción protagonizada por Zendaya, ganadora de un Emmy por su papel en la serie, y por la activista trans Hunter Schafer, ha planteado una nueva forma de programa juvenil del siglo XXI, donde los personajes no poseen etiquetas por su orientación sexual.

Como se vio en la primera temporada, la excesiva desnudez, las drogas, los problemas mentales y la pornografía fueron temas que la serie desarrolló. En esta nueva entrega vemos en detalle cómo fue la adolescencia de uno de los personajes que no tuvo mucho protagonismo anteriormente, Fezco. Con esto, la serie nos muestra que el tráfico de drogas, la violencia y los gánsters serán el núcleo de la trama.

Angus Cloud como Fezco. Foto: HBO Max

El poder de las mujeres

Algo que tal vez muchos no se percataron del nuevo episodio es que nos muestran a las mujeres como líderes. Se ve a la abuela de Fezco como una mujer a la que no se le puede ir con bromas y luego a una líder gánster, Laurie, quien tiene bajo sus órdenes a varios hombres con armas y es la encargada de la comercialización de drogas. La idea se reafirma con una pregunta que le hace Zendaya a Fezco: “ ¿Cuántas mujeres traficantes conoces? Eso debe cambiar ”.

Por otro lado, a menudo se menciona que la desnudez masculina se muestra en menor cantidad en la pantalla en comparación a la femenina. Aparte del obvio desequilibrio de género, esto ocasiona que se cosifique en mayor cantidad a las mujeres, una cuestión que Euphoria está tratando de deconstruir. Prueba de ello es su primer capítulo, en el cual la desnudez masculina es asociada con la vulnerabilidad y la debilidad en lugar de estereotipos como la toxicidad y el poder.

Kathrine Narducci interpreta a la abuela de Fezco, Marie. Foto: HBO Max

El soundtrack destaca por sí solo

El equipo de producción ha sabido escoger las canciones adecuadas para cada momento. Rap para momentos de tensión, mientras que canciones más melodiosas para las escenas de romance. Durante el primer episodio podemos encontrar clásicos como I just died in your arms de Cutting Crew, I want action de Poison, Hit em’ up de 2pac, entre otras.

Menos brillos y más colores neutros

En esta nueva entrega vemos a los personajes sin el brillo o colores deslumbrantes característicos de la primera serie. El negro y los colores neutros son los resaltantes. Sin embargo, la última escena donde vemos pequeños clics de los personajes antes del inicio de Año Nuevo es, sin duda, un privilegio para la vista. Con un estilo parecido a las fotografías análogas y un color amarillo que destaca, nos presenta una nueva combinación de melancolía (por lo que ocurre en las escenas) y esperanza (ya que se celebra Año Nuevo).

Si aún no has visto Euphoria, programa juvenil del que hasta el propio Leonardo DiCaprio indicó que era fan, dale una oportunidad.