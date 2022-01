Titanic: 25 años después, ‘niño irlandés’ sigue cobrando dinero por taquillera cinta

La curiosidades del cine no terminan y esta vez una relacionada a Titanic, cinta dirigida por el ganador del Oscar James Cameron, es una de ellas. La historia va dirigida a Reece Thompson, hoy de 30 años, quien apareció en el filme cuando tenía cinco años.

El actor en 1998 interpretó a un pasajero de tercera clase que murió junto a su madre cuando el Titanic chocó contra un iceberg. En aquel entonces se le conoció como ‘el niño irlandés’, quien con una sola escena se robó la atención de los espectadores.

Reece Thompson dio vida al 'niño irlandés' en Titanic. Foto: Compañías Productora 20th Century Fox

Reece, quien ahora trabaja como director de marketing digital para Brian Head Resort en Utah, ha causado atención en redes sociales al resurgir una entrevista que se le hizo en el 2018, donde indicó que recibe regalías por aparecer en la película, una de las más taquilleras de la historia del cine.

De acuerdo a DailyMail, que toma información de Business Insider, Reece Thompson comentó que cada año, desde 1998, recibe algunos cheques de pago por su actuación en la cinta, aparición que su madre aceptó “como una buena anécdota” para él.

Reece Thompson en Titanic. Foto: 20th Century Fox

“Es extraño porque ya no está presente en mi mente la película. No es como, “Oh, ¿cuándo voy a recibir un nuevo cheque de Titanic?” Cuando sucede, es como, ‘Oh, genial, $ 100 extra’”, comentó al medio.

Reece recibió originalmente alrededor de $ 30.000 por su papel luego del lanzamiento. Según dijo, el dinero se colocó en una cuenta y se usó para su educación, automóvil y gastos de manutención. Así también, mencionó que el monto que recibe varía entre los $ 100, $ 200 hasta los $ 350, números que han ido cambiado desde los lanzamientos físicos (VHS y DVD) de Titanic.

De acuerdo a Insider, Thompson y otros actores de la película reciben regalías una vez que la trama aparece en video/DVD, es emitida en televisión o nuevos medios.

La cantidad que gana un intérprete cambia según su contrato y el éxito del filme a través de los años. Los extras, a quienes el Screen actors guild american federation of television and radio artists llama “actores de fondo”, no pueden recibir este tipo de pagos.