The book of Boba Fett: audiencia que ve la serie es 75% menor a la de The Mandalorian

The book of Boba Fett llegó a Disney Plus y no escapa de la sombra de The Mandalorian para infortunio de todos los seguidores de la Guerra de las galaxias. Poco atractiva se ha visto la serie luego de que el protagonista escapó de su aparente muerte en El retorno del Jedi.

El programa se estrenó en el streaming el último 29 de diciembre del 2021 y ya cuenta con tres episodios emitidos. Sin embargo, no tuvo el rendimiento esperado en la plataforma por tratarse de una serie de Star Wars. No cabe duda de que es un traspié para la franquicia.

De acuerdo a Parrot Analytics (vía Business Insider), los números registrados de The book of Boba Fett están muy por debajo que los de The Mandalorian durante el mismo periodo de tiempo. En sus primeros 11 días, tuvo una audiencia 75% inferior en Estados Unidos.

Como se recuerda, el programa del mandaloriano batió récords de espectadores en 2019 y fue la principal razón para que varios se suscriban en la plataforma de streaming Disney Plus.

Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen) listos para The book of Boba Fett. Foto: composición/Disney Plus

¿De qué trata The book of Boba Fett?

Tras los eventos de Star Wars VI: el retorno del jedi, Star Wars nos presentó la historia inédita de Boba Fett. Como era de esperarse, el cazarrecompensas vuelve a las arenas de Tatooine para tomar el lugar del fallecido Jabba el Hutt.