De No way home a Destino final: Jon Watss producirá reboot de saga de terror

Destino final desafió a los espectadores con sangrientas escenas y brutales muertes en su primera entrega, cuyo arribo a los cines se dio en marzo del 2000. Ahora, a casi dos décadas después, Variety ha confirmado que la famosa saga slasher ya está preparando su sexta parte. Esta vez, el productor será Jon Watts, director de Spiderman: no way home.

La fiebre por la película protagonizada por Tom Holland aún no se detiene y está por llegar a las plataformas de streaming. No obstante, Watts ya ha puesto manos a la obra en su próximo proyecto, aunque, aparte de cambiar radicalmente de género, su nueva apuesta con el estudio New Line Cinema no llegaría a los cines.

Jon Watts es principalmente reconocido por haber dirigido la franquicia de Spiderman en el UCM. Foto: Sony Pictures.

De acuerdo con el citado medio, Destino final 6 tendría su estreno exclusivo en HBO Max. Además, se ha detallado que el cineasta trabajará con su esposa, Dianne McGunigle.

“Tanto Dianne como yo hemos sido fans masivos de Destino final desde el principio, así que poder tener una mano en la elaboración de una nueva historia con el equipo original y New Line va a ser divertido y emocionante”, comunicó Watts en declaraciones recogidas por Variety.

Destino final es una de las franquicias de terror más famosas del cine. Foto: New Line Cinema

Final destination fue una de las franquicias con mayores luces en los años 2000. Su trama era bastante sencilla y repetitiva en las cinco entregas que estrenó: un grupo de jóvenes sufría fatales desenlaces y cada uno moría en circunstancias cada vez más sangrientas y elaboradas.

Aun así, logró llamar la atención del público, lo cual se vio reflejado en la recaudación de taquilla, pues sus ganancias en total ascienden hasta los 657 millones de dólares en el mundo hasta la fecha.

Por lo pronto, es importante precisar que Jon Watss se desempeñará principalmente como productor, puesto que su siguiente trabajo como director sería para Marvel Studios, con el reboot de Los 4 fantásticos.

Los 4 fantásticos tendrán su reboot en el UCM y será dirigido por Jon Watts. Foto: composición/Marvel

¿Qué veríamos en Destino final 6?

Destino final 6 lleva algún tiempo cociendo su trama. A pesar de no haber detalles específicos de su historia, Craig Perry, antiguo productor de los filmes de la saga, había adelantado a Digital Spy que la historia de la mencionada secuela se llevaría al campo médico.

“Estamos jugando para que tenga lugar en el mundo de los servicios de emergencia: técnicos de emergencias médicas, bomberos y policía. Estas personas lidian con la muerte en primera línea todos los días y toman decisiones que pueden hacer que las personas vivan o mueran”, comentó.