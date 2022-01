Rebelde: Karla Sofía Gascón, la actriz trans que se luce en reboot de Netflix

Con haters y fans, Rebelde de Netflix se mantiene como uno de los títulos más populares en el top 10 de la plataforma. Pese a que muchos admiradores de RBD han quedado decepcionados por algunos ‘desaciertos’, miles de espectadores agradecen que este reboot sea más inclusivo no solo con sus personajes, sino también con los actores que les dan vida. Ejemplo de ello es Karla Sofia Gascón.

La famosa actriz española, quien hasta algunos años atrás solía llamarse Carlos Gascón, interpreta a Lourdes Buendía en la mencionada serie del gigante del steaming. Como prefecta del Elite Way School, la estricta mujer mantiene constante comunicación con los alumnos y con la directora del colegio, Celina Ferrer (Estefanía Villareal).

¿Quién es Karla Sofía Gascón?

Nacida en la Madrid de 1972, Karla Sofía Gascón inició su carrera artística desde muy joven. Algunos de sus primeros trabajos en la industria del entretenimiento comenzaron en 1991, en proyectos como Crónicas urbanas, Un chupete para ella, Los ladrones van a la oficina, Calle nueva, entre otros.

Si bien tuvo reconocimiento en su natal España, Milenio informa que se dio a conocer en México en 2010. Ya en tierras aztecas, la intérprete formó parte de títulos como Corazón salvaje, Una familia con suerte, Hasta el fin del mundo y El señor de los cielos.

Karla Sofía Gascón interpreta a la prefecta Lourdes en Rebelde de Netflix. Foto: Instagram/@karsiagascon

La metamorfosis de Gascón

Como lo mencionamos anteriormente, Gascón cosechó su éxito bajo el nombre de Carlos; no obstante, fue en 2018 cuando hizo pública su decisión de identificarse como mujer trans. En esa línea, pidió que la llamaran Karla Sofía. Esta transición hacia su verdadero yo la plasmó en su libro autobiográfico titulado “Karsia”.

A pesar de que no ha pasado mucho tiempo desde su cambio hacia su nueva vida, la actriz reveló al programa Venga la alegría (vía Milenio) que dentro de sí siempre supo que era mujer.

“Toda la vida lo he sabido. Siempre lo he sabido, pero hay momentos en que no puedes hacer otra cosa. Yo no podía más que ser un niño en esa época y comportarme como tal. Entonces, no me quedó más remedio que hacerlo”, mencionó.