Nymphomaniac en Netflix: Lars von Trier y su drama erótico-filosófico

El catálogo de Netflix está repleto de películas de todo tipo. Sin embargo, ni siquiera las más eróticas, atrevidas a irreverentes le hacen sombra al cine del director danés Lars von Trier. Su película Nymphomaniac así lo ha demostrado, al estrenarse en la plataforma y convertirse en una de las más vistas por el público peruano. Sin complejos ni miedo, la historia no ha dejado indiferente a nadie, aún nueve años después de su lanzamiento original.

El relato, contado por la misma ninfómana, nos da un vistazo a su insólita vida sexual, más complicada de lo que aparenta. Ella no conoce los limites de su sexualidad e inadvertidamente nos da una clase filosófica que podría o no sumar fieles. Pero tal como lo demuestra, su inacabable hedonismo se vuelve un drama y recuerda al público que el deseo nunca se satisface del todo.

¿Cuál es la línea entre el arte y la pornografía? La pregunta dividió a público y el debate se ha avivado con varias producciones como Blame, Love, Blue is the warmest colour, Dreamers y Crash, entre otras. Una cinta de Lars von Trier al respecto no podía quedarse atrás. Es cierto que el sexo lo ocupa todo, pero no es lo más importante en esta historia, que pone en conflicto la moral y desafía todo tabú.

Sumado a esto, tenemos varias referencias al mundo del arte, música, literatura y religión, así como una inesperada alegoría a la pesca. Poco o cero morbo queda una vez finalizada la cinta, lo que comprueba que el discurso ha logrado sobrellevar las distracciones que supondría el libido por la carne. A fin de cuentas, esta es un medio y no un fin para el manifiesto del cineasta.

En cuanto al segundo volumen de Nymphomaniac, es difícil no querer adentrarse para conocer el destino de una protagonista adicta por la lujuria, y dejando destrucción por donde pase. “De cada cien crímenes cometidos en nombre del amor, solo uno se comete en el nombre del sexo”, afirma. Solo nos queda ver la continuación para averiguarlo.