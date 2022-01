Nicole Kidman: 5 mejores películas para celebrar a la ganadora del Globo de Oro 2022

La talentosa y multifacética Nicole Kidman es la reciente ganadora al Globo de Oro 2022 a mejor actriz de drama. Aunque este año la edición 79 de los Golden Globe Awards no fue televisada y tampoco la prensa asistió, pudimos conocer a los merecedores de este galardón por medio de las páginas oficiales.

Con este premio, Nicole Kidman es la intérprete que ha recibido más premios en la categoría. La actriz en total ha ganado cuatro Globos de Oro y ha sido nominada 16 veces. Foto: Golden Globe Awards

En esta nota te comentamos las mejores cinco películas de Nicole Kidman, ganadora del Premio Oscar, BAFTA, Sindicato de Actores de la Pantalla, dos Primetime Emmy y múltiples Globos de Oro.

5. Moulin Rouge! (2001)

Moulin Rouge! es considerada una de las mejores películas musicales de la historia del cine. Fue dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Nicole Kidman. Además, tiene como coprotagoniza a Ewan McGregor. Ambos vivieron una hermosa relación sentimental en la ficción de Moulin Rouge! La cinta está ambientada en París de 1899.

Nicole Kidman y Ewan McGregor en Moulin Rouge! Foto: 20th Century Fox

4. Los otros (2001)

En esta ocasión, Nicole Kidman deja la música para sumergirse en un protagónico de terror. Los otros es un filme de Alejandro Amenábar que cuenta con un giro de trama sorprendente. La actriz encarna a una madre con dos hijos enfermos. En la soledad y el aislamiento, ella empieza a experimentar sucesos muy extraños en su mansión.

Nicole Kidman en Los otros. Foto: Lucky Red Distribuzione

3. Dogville (2003)

Como la mayoría de los trabajos del danés Lars von Trier, este proyecto promete engancharte de inicio a fin hasta estremecerte. La crueldad predomina en esta historia. Nicole Kidman da vida a una mujer que huye de un grupo de gánsteres; sin embargo, el pequeño pueblo de Dogville parece que es peor. No hay duda de que la figura de Hollywood puede desempeñar papeles de gran peso.

Nicole Kidman como Grace Margaret Mulligan en Dogville. Foto: Lionsgate

2. Lion (2016)

A pesar de que Nicole Kidman da vida a un personaje secundario en la muy emotiva Lion de Garth Davis, esto no desmerece su participación, pues en cada escena que actúa su interpretación es de lo mejor. Prueba de ello fue su cuarta nominación al Oscar por interpretar a la madre adoptiva, quien vive el viaje de autodescubrimiento de su hijo (Dev Patel).

David Wenham, Dev Patel y Nicole Kidman en Un camino a casa. Foto: The Weinstein Company

1. Being the Ricardos (2021)

Being the Ricardos es una película que no puede faltar en la lista, pues es con la que Nicole Kidman ganó su reciente Globo de Oro 2022 a mejor actriz de drama, con lo cual dejó atrás a Jessica Chastain, Olivia Colman, Lady Gaga y Kristen Stewart. Being the Ricardos, de Aaron Sorkin, narra las vivencias de Lucille Ball y Desi Arnaz, quienes fueron un icónico matrimonio en la pantalla chica con I love Lucy y en la vida real.