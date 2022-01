Aron Hernández: “Interpretar a Jorge González fue un desafío personal”

Antes de protagonizar la serie, Aron Hernández había escuchado hablar de Los Prisioneros solo a través de su familia. Pero cuando comenzó a construir la interpretación de Jorge González, líder de la icónica banda chilena, hubo un acercamiento importante al punto que hoy se considera “un fanático de su música y su historia”. Conversamos con el actor chileno de 26 años a través del Zoom, quien ya está listo para su debut estelar en la serie que Movistar Play lanzará en su plataforma este 15 de enero.

¿Qué ha sido lo más difícil en la construcción de un personaje como Jorge González?

Cada etapa tuvo su propio reto. En lo personal, darle una caracterización humana a este personaje fue un desafío grande para mí, porque está atravesado en la historia, es un ícono, entonces, era como sacar el ser humano que hay detrás del ícono y traerlo de vuelta, no solo como ícono sino como persona. Pero el guión era tan bueno que me ayudó a entender gran parte del papel a partir de la lectura.

En la serie no hay playback, tú mismo cantas y tocas el bajo. ¿Tienes experiencia como músico o cantante?

No. Alguna vez canté en un tramo de la escuela de teatro, pero no tengo muchas cualidades para el canto, sino más bien herramientas físicas para acercarme a él. Decía: ‘Si se para así, a lo mejor el canto me sale mejor’ como efectivamente comenzó a suceder, empecé a entender su tono de voz, me acerqué por ahí. Tampoco había agarrado un bajo eléctrico, pero, de un día para otro, mi casa era una sala de música, tocaba con los audífonos para familiarizarme con los instrumentos. A veces ni guardaba el bajo en el estuche para tener esa necesidad inmediata de cogerlo.

Y en todo este proceso, ¿tuviste oportunidad de hablar con Jorge González?

No se presentó la oportunidad, pero me gustaría conocerlo.

Jorge González de Los Prisioneros. Foto: difusión

¿Tienes temor o expectativa ante la reacción que pueda tener él cuando vea la serie?

Cualquier crítica que venga de él es superbienvenida porque en el fondo él es la persona real. La única expectativa que tengo es que opine, le guste o no, y creo que tiene todo el derecho a hacer cualquier tipo de comentario. Hay mucho respeto en la construcción y la producción de lo que se hizo. Pero miedo a él no, solo pura admiración.

¿Qué es lo que más te llamó la atención de un personaje como Jorge González?

Muchas acciones. Él es una persona que se autodefine como fiel a sí mismo, antes que a su amistad o al amor. Es alguien que cuestiona constantemente los paradigmas sociales, pero también los suyos y va contradiciéndose y cambiando por época. Esa versatilidad que tiene me parece interesante de poner en escena.

¿Qué opinión tienes de Los Prisioneros ahora que ya conoces su historia de cerca? ¿Crees que su música sigue haciendo ruido en la América Latina de hoy?

Por supuesto. Creo que la música de Los Prisioneros es como el soundtrack de esta época y de la anterior, nos ha hecho dar cuenta de que las cosas no han cambiado. Continúa siendo una banda que en Chile y en Latinoamérica se sigue escuchando mucho. En cualquier hito social que se vive, en una ley que se aprueba o en una manifestación sigue sonando ‘El baile de los que sobran’. Quizá no te identificas con toda la canción, pero una frase te hace remontar a tu infancia, a ese blanco y negro de la época. Jorge habla mucho de eso y es interesante porque sin haber vivido esa historia, a mí también me la contaron en blanco y negro. Es lo lindo de Los Prisioneros, que son atemporales, podrían haber nacido en los 40 y habrían funcionado igual o en esta época, con más rapidez y otra tecnología, pero la genialidad de esta banda igual trasciende.

¿Cómo ha sido trabajar con Johanna Lombardi (showrunner) y Salvador del Solar (director)?

En general, con todos los productores y directores fue muy grata la convivencia. Johanna siempre estaba al lado de los directores, eran los que tomaban las decisiones. Salvador tiene una inteligencia súper, porque además es actor. Aprendí mucho de él y de Carlos Moreno, fueron profesores, una segunda estela, además tienen un humor muy personal.❖