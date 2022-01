Doctor Strange 2: Ben Affleck regresaría como Daredevil en supuesto cameo

Doctor Strange 2 es una de las películas más esperadas del 2022. Tras los acontecimientos de Spiderman: no way home, Benedict Cumberbatch retomará su papel del icónico hechicero para una secuela que ya tiene emocionados a los fanáticos, especialmente por la rumoreada lista de cameos con los que contará. Dentro de estos, es posible que veamos a Daredevil, pero no necesariamente interpretado por el actor que se tendría en mente a primera instancia.

La serie Daredevil de Netflix se ganó el corazón del público, por lo cual muchos querían ver al héroe protagonista de regreso, pero en el UCM. De hecho, Kevin Feige ya confirmó que Charlie Cox será el encargado de darle vida al ‘Diablo defensor’ en los próximos proyectos de Marvel Studios.

No obstante, Big Screen Leaks (vía CBR) informa que para In the multiverse of madness tendríamos a Ben Affleck enfundado en el icónico traje de ‘El demonio de Hell’s Kitchen’. Según se reporta, ‘La casa de las ideas’ se habría acercado a la estrella de Hollywood entre octubre y noviembre de 2021 para ofrecerle un cameo en Doctor Strange 2.

Ben Affleck podría volver como Daredevil para Doctor Strange 2. Foto: composición/captura de Twitter

Por lo pronto, este dato se mantiene en el terreno de los rumores, pues no se ha detallado si ya hubo firma de contrato. Aun así, esto tendría mucho sentido, sobre todo teniendo en cuenta de que el propio Affleck ha dado a conocer que The Flash será su última vez en el papel de Batman; es decir, su relación con DC estaría por llegar a su fin.

Ben Affleck como Daredevil

Por si no lo recuerdas, antes de su debut en el DCEU como el Hombre Murciélago, Ben Affleck primero había estado en las filas de Marvel como un superhéroe. El actor dio vida a Daredevil en 2003. Pero la cinta no fue del agrado del público o de la crítica, y las intensiones de más entregas quedaron sepultadas aún más cuando se estrenó el spin-off de Elektra.