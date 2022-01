Werewolf by Night: Laura Donnelly como posible vampiro del UCM

Según el medio Deadline, la actriz Laura Donnelly se uniría al elenco de Werewolf by night, el cual será un especial de Halloween del UCM para Disney Plus. Donnelly interpretaría a Nina Price, el personaje de los cómics de Marvel conocido como Vampire by Night.

A excepción del episodio de WandaVision centrado en Halloween, esta será la primera vez que Marvel Studios abordará una historia centrada en la festividad de terror. Hasta el momento no se sabe de qué tratará exactamente la trama o en qué lugar en la línea del tiempo del UCM estará ubicada.

Laura Donnelly interpreta a Eleanor Tomlinson en Nervers. Foto: HBO Max

Laura Donnelly se une a Werewolf by night

Deadine reveló que la actriz se ha unido al elenco del especial de Halloween para Disney Plus. Si bien su papel no se ha anunciado oficialmente, las fuentes del medio indican que podría interpretar a Nina Price, también conocida como Vampire by Night. Incluso la propia actriz compartió la noticia a través de Instagram.

Laura Donnelly anuncia su ingreso a Werewolf by night de Marvel. Foto: Instagram/@laurafdonnelly

¿Vampire by Night entra al UCM?

Vampire by Night podría ser una nueva y emocionante adición a la expansión de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Blade de Mahershala Ali y Moon Knight de Oscar Isaac también serían las nuevas criaturas que llegarían a Marvel. Nina Price tiene la capacidad de cambiar de forma a hombre lobo o vampiro, y sus orígenes también tienen vínculos con el Darkhold.