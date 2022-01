Superman and Lois, temporada 2 ONLINE: cómo y dónde ver regreso del Hombre de Acero

Superman y Lois Lane vuelven a la televisión para gusto de sus televidentes. El momento que los fanáticos del Arrowverse han estado esperando finalmente ha llegado. Esta semana, la exitosa serie de The CW presentará sus nuevos capítulos.

La serie, que emitió su primera parte en febrero de 2021, sigue al icónico hijo de Kryton, también conocido como Clark Kent, mientras enfrenta una de sus luchas más difíciles hasta el momento: su vida en la Tierra.

¿Qué pasará en la temporada 2 de Superman & Lois?

La temporada 2 comienza con los personajes todavía conmocionados por la batalla entre Superman y Tal-Rho. Los fanáticos pueden esperar ver más conflictos a lo largo de los nuevos capítulos; sin embargo, los villanos que lideran la trama podrían cambiar.

Superman and Lois se estrenó el 23 de febrero de 2021. Foto: composición / The CW

Además de las crecientes amenazas de los nuevos “grandes males” en Superman & Lois, un punto importante que veremos desarrollar será la relación de los protagonistas, que se vuelve inestable tras los acontecimientos vistos en la primera parte.

Cuándo se estrena la segunda temporada de Superman & Lois

La temporada 2 de Superman & Lois se estrena este martes 11 de enero de 2021.

Horarios del estreno de Superman and Lois 2

El capítulo 1 de Superman y Lois, temporada 2, se emitirá en The CW a las 9.00 p. m., hora de Estados Unidos. A continuación, revisa el horario de acuerdo a tu país:

Perú - 9.00 p. m.

México - 8.00 p. m.

Colombia - 9.00 p. m.

Ecuador - 9.00 p. m.

Chile - 11.00 p. m.

Argentina - 11.00 p. m.

Brasil - 11.00 p. m.

España - 3.00 a. m. (miércoles 12)

Dónde ver Superman and Lois, segunda temporada

Los nuevos capítulos de la temporada 2 de Superman & Lois se podrán ver en Estados Unidos por The CW. Se espera que en las próximas semanas lleguen a Latinoamérica por HBO Max.

¿Se puede ver gratis Superman and Lois 2 en HBO Max o The CW?

Actualmente, los proveedores de HBO no ofrecen un periodo de prueba. En el caso de The CW, el canal tiene su portal oficial donde se puede ver la serie. El capítulo estará disponible una hora después de su lanzamiento en TV.

¿Superman and Lois llegará a Netflix?

No, Superman & Lois no llegará a Netflix. Este programa es una serie original de The CW y, debido a su acuerdo con HBO, irá directamente a HBO Max.

Superman and Lois 2, reparto

Tyler Hoechlin volverá a interpretar a Superman, también conocido como Clark Kent.

Elizabeth Tulloch regresará como Lois Lane.

Jordan Elsass volverá a ser Jonathan Kent.

Alex Garfin es Jordan Kent.

Mitch Anderson, la nueva incorporación de la serie, será parte del Departamento de Defensa.

Tráiler de Superman and Lois 2