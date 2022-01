Turning Red: personal de Pixar en shock y decepcionados por su estreno en Disney+

La semana pasada, Disney anunció que su nueva película animada, Turning red, llegaría directamente en la plataforma de streaming sin costo adicional y no tendría un periodo de estreno solo en cines. La decisión no habría sido de mucho agrado para los trabajadores de Pixar.

Imágen oficial de Turning red. Foto: Disney

¿Qué fue lo que dijo Pixar?

De acuerdo al portal web Insider, los trabajadores de Pixar no sabían del estreno directo de Turning red en Disney Plus. “Es seguro decir que todos nos sentimos extremadamente decepcionados”, señaló un trabajador de Pixar a Insider. “Hasta hoy (el viernes pasado), todos pensábamos que Turning Red sería nuestro regreso a la pantalla grande , y todos en el estudio estaban muy emocionados de que fuera esta película en particular. Fue un gran golpe”.

Otro trabajador del estudio calificó como un “shock” que la película ahora solo se estrene en Disney Plus. “Apesta, pero lo entiendo”, dijo el trabajador de Pixar.

Turning red en cines

La película animada pretendía previamente estrenarse en cines el próximo 11 de marzo, pero, en el anuncio de su debut en streaming, Disney indicó que el principal motivo para no llevar el filme a la pantalla grande era “la recuperación tardía de la taquilla, en particular para las películas familiares”.

En ese sentido, con la amenaza de la nueva variante ómicron, otro trabajador de Pixar dijo a Insider que también habría un grado de comprensión por algunos sectores de la empresa. “Con las infecciones de ómicron tan altas, no he escuchado a nadie decir que la decisión de pasar al streaming es incorrecta”, señaló dicha persona.

Hasta el momento, Disney no ha brindado declaraciones respecto al reporte.