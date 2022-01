Spiderman: ¿por qué Garfield y Maguire no tuvieron Vengadores en sus universos?

Spiderman: no way home llegó a los cines a mediados de diciembre. La película de Marvel Studios en colaboración con Sony Pictures reunió a las tres más famosas versiones live action del arácnido, interpretadas por Tom Holland (como el protagonista), Andrew Garfield y Tobey Maguire. La emoción de los fanáticos por el Spider-Verse también fue motivada por la llegada de icónicos villanos de otras franquicias.

Si bien los reportes apuntan a que los mencionados estudios quieren volver a traer a los dos últimos actores para futuros proyectos del UCM, en el final de la película se nos reveló que cada uno regresó a su propio mundo. Sin embargo, hay un detalle que ha despertado la curiosidad de los fanáticos: ¿por qué los otros ‘Trepamuros’ no interactuaron con otros héroes en sus sagas?

Spiderman: no way home ha sido un gran golpe de nostalgia para los fanáticos del Hombre Araña. Foto: composición/Marvel/Sony

Choque de mundos

En No way home, los tres exponentes de Peter Parker compararon sus universos, pero es cuando el Hombre Araña de Holland menciona a los Avengers cuando los otros dos quedan confundidos, pues no tienen ni idea de quiénes o de dónde vienen.

Como se recuerda, las aventuras de ‘Spidey’ en el UCM está rodeada de una larga lista de héroes que vienen de diferentes realidades, como Thor, que es príncipe de Asgard, hasta Los guardianes de la galaxia. En tanto, los ‘Lanzatelarañas’ de Maguire y Garfield siempre han luchado solos.

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en Spiderman no way home. Foto: Twitter

¿Por qué no hubo más héroes?

Cuando Sam Raimi inició su trilogía en 2002, su Spiderman peleó solo contra el Duende Verde, Doc Ock, Sandman y hasta Venom. A pesar de que J. Jonah Jameson mencionó al Doctor Strange, jamás se mostró al hechicero en pantalla y se quedó en una mera referencia.

Una fórmula similar sucedió con el reboot de Marc Webb: su héroe se enfrentaba con peligrosos antagonistas sin la ayuda de un héroe alterno.

En el caso del UCM, ‘Spidey’ opera básicamente como una extensión de los Vengadores, a los cuales está muy asociado desde que fue presentado en Capitán América: civil war. En ese sentido, la razón más significativa para este cambio se resume a un factor decisivo y vital: derechos de autor. Así lo reveló el portal Screen Rant.

Avngers no forma parte de las licencias de Sony. Foto: composición/Twitter/Marvel

El caballo de pelea de Sony

Está claro que Marvel Studios ha sabido manejar sus cartas inteligentemente para presentarnos su Universo Cinematográfico. Desde el 2008 con Iron Man, esta propuesta interconectada de historias se ha convertido en un rompecabezas bastante rentable para Hollywood.

Sin embargo, a pesar de sus ambiciosas intenciones, tuvieron que enfocar sus esfuerzos a personajes que no estuvieran atados al copyrigth.

Por ello, la firma presidida por Kevin Feige nos ha enamorado con papeles que no hubiéramos imaginado ver antes que otros mucho más populares. De hecho, cuando se introdujo a Spiderman en el UCM fue emocionante para los fans, pero no fue al alzar.

Como se sabe, Sony posee los derechos del Hombre Araña y diversos roles asociados desde 1999, por lo cual su trilogía Homecoming y los cameos del héroe con Marvel fueron producto del trabajo conjunto entre ambos estudios.

Los Peter Parker despidiéndose para regresar a su universo. Foto: Marvel Studios

En ese sentido, en términos de contrato, los primeros esfuerzos de la compañía nipona con Maguire y Garfield no podrían haber incluido a los Vengadores sin una batalla legal de por medio. Además, las licencias fueron adquiridas mucho antes de que Feige siquiera considerada establecer el MCU, por lo cual no existía impulso alguno para motivar la compra de otros personajes menos conocidos.

No obstante, las cosas han cambiado y, como la unión hace la fuerza, el trabajo colaborativo de Sony con Disney (empresa matriz de Marvel) permitió que ambos obtuvieran jugosos frutos. La primera se beneficia de las poderosas conexiones de las tramas de las películas para generar ganancias por su personaje, mientras que ‘La casa del ratón’ hace lo propio con la gran popularidad que Spiderman ostenta hasta la actualidad.