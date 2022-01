‘Spiderman: no way home’: ¿MJ recordará a Peter? El detalle que anticiparía reunión

Spiderman: no way home aún está en la cartelera de miles de cines en el mundo. A estas alturas, el Spider-Verse ya no es más un spoiler y los fanáticos quedaron encantados con la llegada de Tobey Maguire y Andrew Garfield -en sus respectivas versiones del ‘Trepamuros’- gracias al hechizo del Doctor Strange. Pero, hacia el trayecto final de la película de Marvel Studios y Sony Pictures, se nos reveló que todo mundo olvidó a Peter Parker, incluida MJ.

Como se recuerda, los personajes interpretados por Tom Holland y Zendaya oficializaron su relación durante los acontecimientos de Far from home. En el viaje escolar a Europa, el superhéroe arácnido le regaló a la joven un collar de la Dalia Negra. Sin embargo, el romance no duró mucho, pues en el cierre de No way home ella ya no recuerda quién se esconde bajo la máscara del Hombre Araña.

Peter le regaló un collar con el dije de la Dalia Negra a MJ. Foto: difusión

Si bien parece que no habrá más esperanzas de verlos juntos, hay un detalle sutil pero clave que sugiere que sí volverían a reunirse. En concreto, luego de que sus recuerdos fueran borrados, MJ aún lleva su collar de la Dalia Negra.

Esto demuestra que aunque no sabe quién se lo dio, el accesorio sigue siendo muy especial para ella. Además, Strange se mostró reacio a hacer que todos olviden a Peter, por lo cual es posible que el conjuro haya incluido algún tipo de recoveco o ‘fuga’.

Bajo ese contexto, la joya podría ser una especie de nexo emocional que ayudaría a revertir el hechizo, o simplemente sería una prueba que Peter usaría para dar validez a su historia, siempre y cuando decida recuperar su antigua vida y contarle todo a MJ.