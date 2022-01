Spiderman no way home: ¿cuándo se podría ver en streaming?

A casi un mes de su estreno en cines se ha dado a conocer que, tras recaudar más de $ 1.5 mil millones en la taquilla mundial y convertirse en una de las películas más taquilleras del cine, Spiderman no way home llegará finalmente al streaming para alegría de los fans, que son los más emocionados de ver nuevamente o por primera vez esta tercera parte de la trilogía de Tom Holland como el Hombre Araña.

¿Cuándo se podría ver en streaming Spiderman no way home?

En el caso de Spider-Man: No way home, la respuesta es un poco complicada.

Disney Plus

Marvel Studios ha estrenado en Disney+ las películas de su Fase 4: Viuda negra y Shang-Chi y la Leyenda de los diez anillos ; mientras que Eternals estará disponible en la plataforma de streaming desde este miércoles, 12 de enero.

¿Entonces, se estrenaría pronto Spider-Man: No way home? La más probable respuesta sería que no. Porque el Hombre Araña forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel como resultado de un acuerdo entre Marvel Studios y Sony Pictures, que posee los derechos del personaje y también se encargan de la distribución de sus películas.

Por lo tanto, es posible que Spider-Man: No way home no llegue nunca a estar disponible en Disney+ porque tampoco están las anteriores entregas Spider-Man: Homecoming (disponible en Netflix y HBO Max) y Spider-Man: Lejos de casa (disponible en Amazon Prime Video).

Netflix

Spider-Man: No way home sí estaría en Netflix, pero tomará tiempo . Debido a los derechos de transmisión vendidos por Sony, se espera que la película esté disponible primero en Starz de Lionsgate y que, finalmente, llegue a Netflix. En el año 2021, la plataforma de streaming anunció que tendrá en su catálogo las aventuras del arácnido, tras la firma de un acuerdo comercial con Sony Pictures.

HBO Max

Según lo publicado por Luis Durán, General Manager de HBO Latinoamérica, Spider-Man: No way home llegará a HBO en la primera mitad del 2022.

¿Se puede comprar y alquilar digitalmente Spider-Man: No way home antes que llegue a plataformas?

ComicBook afirma que la película estará disponible el 28 de febrero de 2022 . Fandango, por su parte, recoge que esa fecha solo correspondería a Norteamérica. Pero si el filme podría estar disponible entre finales de febrero y el mes de marzo. En cuanto a poder disfrutar de la película gratis en streaming (es decir no pagar por la película, solo por la suscripción a la plataforma), habrá que esperar más meses todavía.