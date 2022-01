Spider-Man: colección Blu-ray de las 8 películas del Hombre Araña en preventa

Solo hace unas horas, Sony nos sorprendió una vez más con un anuncio para todos los fanáticos de Spider-Man. Así como en anteriores ocasiones, podremos disfrutar ahora de todas las producciones live action del Hombre Araña, interpretadas por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Sony anuncia colección de las ocho películas de Spiderman en preventa. Foto: Facebook/@FueraDeFocoFRP

Son ocho películas en total: la trilogía de Tobey Maguire, The amazing Spider-Man 1 y 2 de Andrew Gafield y la trilogía Homecoming de Tom Holland. Faltan unos días para que se cumpla un mes desde la llegada de Spiderman: no way home a los cines y Sony, Marvel y los protagonistas nos siguen premiando.

Desde ya puedes acceder a la preventa de las cintas del Hombre Araña en Blu-ray. Por el momento, podrás adquirirlas en digital y posteriormente en físico, todo depende de la liberación en plataformas de streaming de Sin camino a casa.

La película de Spiderman de Tobey Maguire se estrenó en 2002. Foto: Sony Pictures

Si eres uno de los que cuenta con los siete filmes y solo te falta Spider-Man: no way home, puedes reservar solo esta para completar la colección. Algo más que debes saber es que este último grupo de audiovisuales tendrá material exclusivo nunca antes visto en cada una de las películas.

El pack con las ocho cintas tiene un costo de US$ 59,99. Si tienes las dos versiones anteriores de Spiderman y solo te falta la trilogía de Tom Holland, podrás adquirirla por US$ 34,99. Finalmente, el valor únicamente de Spider-Man: no way es de US$ 19,99 y la verás cuando esté disponible oficialmente, así como también la incluirán en el resto de paquetes.