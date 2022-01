‘Spider-Man: no way home’: los torrents de las descargas ilegales tienen un virus oculto

A pesar de que Spider-Man: no way home todavía está en cartelera y puede ser vista por los que todavía no lo han hecho, o una y mil veces más por los fanáticos más acérrimos, hay gente que prefiere métodos ilegales y están descargando la película mediante torrents. Pero cuando lo hacen, tienen que tener mucho cuidado con un peligroso virus con el que se pueden topar con cada descarga.

¿Qué tipo de virus pueden llegar con cada descarga?

Según la firma estadounidense de ciberseguridad ReasonLabs, para aquellos que han decidido descargar ilegalmente Spider-Man: no way home, en vez de obtener la película, van a recibir un malware de minería de criptomonedas llamado Monero.

Los investigadores señalan que los atacantes se esmeraron en camuflar el malware con el uso de nombres legítimos para pasar desapercibidos por los antivirus, e incluso, ante la revisión visual del código. En este caso, el malware se hace pasar por archivos de Google y además desactiva funciones de Windows Defender.

¿Cómo actúa este virus?

Aunque el reporte aclara que el malware no compromete la información personal de las víctimas, sí afecta visiblemente el rendimiento de las computadoras, debido al alto consumo de CPU que requieren los softwares de minería.

Este virus hace que la computadora se una a una red de minería sin que lo sepas y puede provocar serios daños en el hardware porque se pone a trabajar a toda potencia sin descanso y muchos antivirus normales no pueden hacer nada contra ello, sobre todo si el usuario decide ejecutar el archivo cuando cree que va a ver una película. Que sea un *.exe en vez de formato vídeo es una pista importante para no ejecutarlo, pero aun así parece que está afectando a mucha gente, informó la compañía de ciberseguridad.

¿Cómo se informó sobre el ataque cibernético?

Los investigadores de ReasonLabs dieron la alerta a través del blog oficial de la empresa, la semana pasada. De acuerdo con el reporte, detectaron este software de minería Monero que había sido adjuntado a una copia de Spider-Man: no way home. “El archivo se identifica como ‘spiderman_net_putidomoi.torrent.exe’, que se traduce del ruso como ‘spiderman_no_wayhome.torrent.exe’. Lo más probable es que el origen del archivo sea de un sitio web ruso de torrents”, dice el reporte.