Tom Holland voceado como presentador de los Oscar 2022, según THR

Según dio a conocer The Hollywood Reporter (THR), la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se habría comunicado con el protagonista de Spide-Man: no way home para que sea el anfitrión de la próxima entrega de los Premios Oscar. La decisión llegaría luego de que, tras los últimos cuatro años, la gala no haya contado con un único conductor, por lo que el próximo 27 de marzo podríamos ver una gran sorpresa en la pantalla, detalló el medio.

Anteriormente, durante una entrevista reciente en el mismo THR, Tom Holland, el popular actor de Spider-Man: no way home, que ya se ha convertido en el mayor éxito de taquilla de la pandemia, expresó su interés en participar en los Oscar como conductor. El medio también aseguró que los responsables de los premios se contactaron con Holland para iniciar las conversaciones preliminares correspondientes.

La ceremonia volverá a tener un conductor

ABC confirmó que los Oscar 2022 tendrán un presentador, lo que generó muchas sugerencias entre los amantes del cine en las redes sociales. Hasta hoy, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no ha nombrado conductor alguno, pero Glen Weiss fue contratado para dirigir nuevamente y Will Packer fue nombrado productor una vez más. Esta será la primera vez que los Oscar tendrán un maestro de ceremonias desde que Jimmy Kimmel fuera el anfitrión de los 90 Premios de la Academia en marzo de 2018.

Jimmy Kimmel presentó las ceremonias del 2017 y 2018. Foto: The Oscars.

Después de que Kimmel presentara las ceremonias de 2017 y 2018, los productores Donna Gigliotti y Weiss decidieron tomar una dirección diferente para la ceremonia de 2019. El comediante Kevin Hart fue contratado como presentador, pero Hart renunció después de que resurgieran los chistes contra los homosexuales que había hecho en tuits años antes. Como era demasiado tarde para encontrar un nuevo presentador, la entrega 91 de los Oscar se convirtió en la primera desde 1989 sin presentador.

Estrategia para ganar audiencia

Desde el 2019 cada categoría contó con distintas celebridades que anunciaron los ganadores, pero las ceremonias se fueron haciendo muy largas y tediosas, y el rating empezó a bajar. De esa manera, se pasó de 26 millones de espectadores en 2018 a 10 millones en 2021. Sin dudas, incluir a Tom Holland en la noche de los Oscar sería una excelente estrategia para retomar el buen rating y mantener la atención del público.