Globos de Oro: premios y ‘boicot’

La edición 79 de los Globos de Oro sucedió como se tenía previsto, sin alfombra roja y sin la participación de sus protagonistas: los nominados y los ganadores. Más allá de la pandemia y de las restricciones; desde el 2021 la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood enfrentaba denuncias de falta de ética de los votantes y falta de inclusión en la organización. Además de las acusaciones de sexismo y de recibir regalos costosos, Los Angeles Times había revelado que de los 90 votantes no había ningún afroamericano, lo cual desató protestas de movimientos a favor de la igualdad.

“El grupo, de solo 87 personas hasta hace unos meses, concentraba mucho poder. Eran cortejados por las agencias de relaciones públicas con regalos y acceso exclusivo a estrellas de cine, con la esperanza de que compensaran los favores con nominaciones”, resumía El País horas antes del evento.

Después de 25 años, la cadena NBC se negó a transmitir la edición del 2022 porque consideraba que los cambios no se lograrían en un año. Además, estrellas como Scarlett Johansson invitaron a no participar en la edición si no corregían. “Un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien”, dijo el canal de televisión.

Nicole Kidman en Being The Ricardos. Con cinco Globos de Oro, es la más premiada en la historia. Foto: difusión

Pero a pesar de la casi nula repercusión del domingo, algunos artistas mostraron su apoyo, precisamente porque la asociación estaba entregando subvenciones a organizaciones sin fines de lucro. A través de su página web y de Twitter, contaron que tenían un proyecto para la alfabetización de adolescentes, promoviendo su incursión en el arte. La cuenta de los Globos de Oro publicó un video de Jamie Lee Curtis elogiando las contribuciones benéficas.

“Ellos financian a creadores y educadores e instituciones de educación superior y organizaciones de preservación de películas, y lo hacen en una noche de donaciones muy discreta y extraoficial”, dijo la actriz en referencia a las ceremonias transmitidas en televisión. “Y he sido la afortunada anfitriona de esa noche un par de veces. Por eso, solo quería honrarlos y apoyarlos en esta continua defensa de la gran necesidad y el gran apoyo que la HFPA continúa ofreciendo con su generosidad”. Arnold Schwarzenegger opinó sobre ello y los llamó “increíbles programas filantrópicos”.

West Side Story. Mejor película comedia o musical. Foto: difusión

Los ganadores

Este año no hubo discursos enviados por escrito ni transmisiones en vivo para que cada actor y actriz agradezca desde sus casas los premios. Tan solo algunos lo hicieron a través de Twitter o Instagram, como la actriz de ‘Pose’ Michaela Jae Rodríguez, quien se convirtió en la primera mujer trans en ganar un Globo de Oro. “Los muchos y hermosos colores del arcoíris en todo el maldito mundo”, publicó al imponerse en la categoría mejor actriz principal en una serie dramática. “Esta es la puerta que se abrirá a muchos más jóvenes talentosos. Verán que es más que posible. Verán a una joven latina negra de Nueva Jersey que tuvo un sueño, cambiar la forma de pensar que otros harían con amor. El amor gana”. La organización también premió a O Yeong-su, de ‘El juego del calamar’, quien fue el primer actor de Corea del Sur en ganar un premio de la HFPA.

En tanto, Rachel Zegler fue una de las pocas figuras de Hollywood que mencionó a los Globos de Oro públicamente. “Me eligieron como María en West Side Story el 9/1/19 y acabo de ganar un Globo de Oro por esa misma actuación, el 9/1/22. La vida es muy extraña”. Su coprotagonista, Ariana DeBose, fue elegida la mejor actriz de reparto y escribió sobre la organización. “Todavía hay trabajo por hacer, pero cuando has trabajado tan duro en un proyecto, impregnado de sangre, sudor, lágrimas y amor: que el trabajo sea visto y reconocido siempre será especial. Gracias”.

En cuanto a premios, el estreno de Netflix El poder del perro fue elegida la mejor película y continúa su carrera a los Óscar. West Side Story, la versión de Steven Spielberg, fue la mejor cinta de comedia y la serie ‘Succession’ de HBO triunfó en las categorías de televisión.❖