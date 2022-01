Andrew Garfield se pronuncia sobre las filtraciones antes del estreno de No way home

La cinta Spider-Man: no way home estuvo rodeado de varias mentiras dichas por los actores Andrew Garfield y Tobey Maguire, quienes hicieron todo lo posible por mantener en secreto el Spider-Verse hasta el estreno de la película.

Marvel Studios siempre ha sido bueno guardando secretos de sus producciones, sin embargo, No way home estuvo principalmente a cargo de Sony, lo que explica la filtración de algunas imágenes. En una entrevista con The Wrap, Garfield comenta que fue un poco estresante mantener las apariencias, pero que siempre siguió las indicaciones de Sony.

Toeby Maguire y Andrew Garfield vieron juntos Spider-Man: no way home. Foto: composición/Sony

Andrew Garfield y las filtraciones en No way home

El actor que interpreta a Peter Parker en las películas de The amazing Spider-Man dijo respecto a las filtraciones: “Trabajé muy duro para mantener en secreto que estaba filmando en Atlanta. Todas estas filtraciones estaban sucediendo, y yo estaba como, ‘Oh, Dios mío, chicos, ¿qué diablos está pasando? Estoy trabajando muy duro aquí para mantener todo secreto, ¡y luego aparece una imagen mía con Tobey!’ Y ellos dicen: ‘No, no, vamos a mantenerlo en secreto’. ‘Está bien, seguiré negándolo’ . Estaba feliz de hacerlo, pero fue mucho trabajo por parte de todos”.

Foto filtrada de Andrew Garfield en Spider-Man: no way home. Foto: Marvel Studios

La presencia de Andrew Garfield fue una de las grandes sorpresas, ya que confirmaba el Spider-Verse y le permitió al actor hacer las paces con su versión de Spider-Man, por lo que se cree que Sony estaría planeando realizar The amazing Spider-Man 3.