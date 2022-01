¿Andrew Garfield no era guapo para Narnia?: su anécdota detrás del papel que perdió

Andrew Garfield realmente quería ser parte de la franquicia Las crónicas de Narnia, y eso lo ha dejado en claro en una reciente entrevista con Entertainment Tonight.

El actor, que ha vuelto a hacer noticia gracias a su aparición en Spider-Man: no way home junto con Tom Holland y Tobey Maguire, ha compartido cómo fue su experiencia mientras buscaba interpretar el papel del príncipe Caspian de la saga de Disney.

El actor de Amazing Spider-Man dijo que estaba “desesperado” por unirse a la franquicia basada en la famosa serie de libros de fantasía de CS Lewis. Sin embargo, según explicó, el equipo de casting creyó que “no era lo suficientemente guapo para el papel”.

“Recuerdo que estaba tan desesperado por tener el papel. Hice una audición para el príncipe Caspian en Las crónicas de Narnia y pensé: ‘Esto podría ser, esto podría ser’. De pronto, ese puesto se le dio al brillante actor Ben Barnes. Creo que fue entre él y yo”, comentó.

Sin entender por qué no había quedado seleccionado para la película, Garfield le pidió a su agente explicaciones. Más allá de mentirle, le comentó que lo productores creían “que no era tan atractivo”.

“‘¿Por qué no yo?’, le dije a mi agente, a lo que ella fue sincera y me contestó: ‘Es porque no creen que eres lo suficientemente guapo, Andrew”, dijo el actor entre risas. “Ben Barnes es un hombre muy guapo y talentoso. Entonces, en retrospectiva, no estoy descontento con la decisión y creo que hizo un trabajo hermoso y lo felicito”.

Tras este momento en su carrera, las cosas claramente funcionaron para el actor los años siguientes. Boy A de 2007 lo llevó a capturar la atención de la crítica. Luego en 2010 ganó éxito con La red social y Never let me go. En el 2012 conseguiría fama mundial con la primera entrega de The amazing Spider-Man, dirigida por Marc Webb.