Spider-Man 3 pierde oportunidad de estar en los Bafta por culpa de Sony

Spider-Man: no way home trajo el Spider-Verse al MCU y los fans no podrían estar más felices por haber visto el ansiado regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Lo que parecía una fantasía se volvió realidad, por lo que su estreno se convirtió en uno de los más exitosos de la historia.

La acogida que tuvo por parte de la crítica y los fans no solo se ha visto reflejada en la taquilla. Sony y Marvel han iniciado una campaña para que la tercera entrega del Hombre Araña sea nominada a los Oscar 2022 como la mejor película del año.

Otra importante premiación sería los Bafta 2022, pero la producción no participará del evento. Según medios estadounidenses como Deadline, Sony no subió a tiempo la cinta en la plataforma de la Academia británica de las artes cinematográficas y de la televisión.

Como consecuencia de no cumplir los criterios de elegibilidad, Spider-Man 3 quedó descartada de ser considerada como parte de los nominados en la prestigiosa gala. El bochornoso error del estudio ha dado de qué hablar en redes sociales y los fans pidieron que no pase lo mismo para los Oscar.

Los Peter Parker despidiéndose para regresar a su universo. Foto: Marvel Studios

¿De qué trata Spider-Man: no way home?

Peter Parker debe lidiar con la filtración de su identidad superheroica. Los problemas son tales que pide ayuda a Doctor Strange para que el mundo olvide quien es. Sin embargo, amenazas de otros mundo le harán encarar su mayor reto como Spider-Man.