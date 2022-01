Spider-Man 3: Andrew Garfield revela por qué Tom Holland le tenía celos en No way home

A menos de un mes de estrenarse Spider-Man: no way home, las noticias de una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel siguen saliendo. Esto es gracias a sus protagonistas, quienes brindan diferentes entrevistas con toda la libertad, ya que antes no podían.

Andrew Garfield y Tobey Maguire disimularon su apariencia para infiltrarse entre el público en la premiere de Spiderman: no way home. Foto: composición/Sony Pictures/Marvel Studios

Entre los secretos mejor guardados estaba la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, las dos primeras versiones del Hombre Araña, en Spiderman: sin camino a casa. Finalmente, la gran incógnita se resolvió el día de lanzamiento de la película de Marvel: los tres intérpretes de Peter Parker al fin juntos como parte del multiverso.

El que mejor supo esquivar todas las preguntas de los medios fue el talentoso Andrew Garfield, el reciente ganador a mejor actor masculino del Globo de Oro 2022 por la cinta de Netflix Tick, tick... Boom!

Andrew Garfield gana su primer Globo de Oro por mejor actor de musical. Foto: Golden Globes

Sin embargo, después de considerar que ha pasado un tiempo prudencial y haber visto Spider-Man: no way home, Andrew Garfiel se encuentra brindado diversas declaraciones. Lo último que nos ha sorprendido es que el actor aseguró que Tom Holland le tenía celos, pero ¿a qué se debe esto?

“ Tom estaba celoso porque tengo pequeños cierres en mi traje , gracias a ellos puedo sacarme las manos muy fácilmente”, explicó Garfield en referencia a que Tom Holland, quien tenía que usar su nariz para manipular su celular porque su vestimenta le impedía emplear sus manos fácilmente.

Andrew Garfield y Tom Holland juntos por primera vez, antes del estreno de Spider-Man: no way home. Foto: composición/GQ Magazine

Bien sabemos que los vestuarios de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland son muy parecidos, al dar vida a Spiderman; sin embargo, siempre hay algo pequeño que diferencia a los trajes, ya sea por los diseños, cortes, comodidad y más.

