Euphoria, temporada 2: Zendaya responde al pedido de Tom Holland para estar en la serie

La imperdible segunda temporada de Euphoria, la popular serie estadounidense de drama adolescente protagonizada por Zendaya, llegó recientemente a la plataforma de HBO Max y nuevamente los fanáticos de ‘Tomdaya’ han dejado en claro que quieren ver a la pareja compartir pantalla. De tal manera, ha saltado la pregunta: ¿aparecerá Tom Holland en la exitosa producción o solo es una ilusión?

Durante un evento de prensa con IMDb para Spiderman no way home, un fanático preguntó si el actor podría tener un cameo en la serie de HBO.

Póster oficial de Euphoria, temporada 2. Foto: HBO Max

Tom Holland solo atinó a decir que había estado pidiendo a la producción que eso suceda. “Y aún no ha sucedido, estoy muy decepcionado”, agregó.

¿Qué dijo Zendaya sobre Tom Holland en Euphoria?

En una conversación con Entertainment Tonight, Zendaya por fin contestó a la prensa qué opinaba sobre una posible aparición de Tom Holland en Euphoria.

“¿Sabes? Bromeamos sobre él colándose en el fondo y viendo si alguien puede verlo” , señaló.

Un fan coreano leyó una carta para Tom Holland y Zendaya. Foto: captura de YouTube

A pesar de la broma, no hubo ninguna confirmación de su parte. Si aparecerá o no en la tercera temporada también es un misterio, ya que aún HBO no ha confirmado si la producción se renovará.

Euphoria temporada 2 se estrenó el último 9 de enero de 2022 y, el mismo día, mediante su cuenta de Twitter, Zendaya advirtió a los fans que la serie es estrictamente para público adulto.