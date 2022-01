Encanto es un fracaso de taquilla en China: ¿cuánto ha recaudado la película?

Encanto demostró que no necesitas magia para mejorar tu mundo. Su éxito no solo está respaldado por su caluroso estreno y la acogida de la crítica, sino también porque ganó el Globo de Oro a mejor película animada. Sin embargo, no tuvo el mismo recibimiento en todo el mundo.

Según dio a conocer Variety. la nueva apuesta de Disney ha registrado bajos números en los cines de China. Solo en sus primeros cinco dias, recaudó un total de 43,3 millones de dólares a diferencia de otros países donde obtuvo una recaudación cinco veces mayor.

En la taquilla mundial, arroja una cifra de 216 millones de dólares, pero las cifras menores de China ciertamente afectan el resultado esperado. Eso sumado a que dicho país no cuenta con Disney Plus para poder ver la cinta y recuperar parte de los ingresos bajo esta modalidad.

¿De qué trata Encanto?

La cinta nos presenta a la extraordinaria familia Madrigal en la que cada integrante tiene un don único a excepción de Mirabel. Cuando ella se da cuenta de que la magia está en peligro, descubre que es la única capaz de salvar a sus seres queridos.

Encanto es un musical animado inspirado en el realismo mágico colombiano. Foto: Disney.

¿Qué dijo la crítica tras su estreno?

El título cuenta con un 91% de aprobación por parte de la crítica. “El entorno y la perspectiva cultural de Encanto son nuevos para Disney, pero el resultado final es el mismo: diversión encantadora y bellamente animada para toda la familia”, dictaminó el consenso.