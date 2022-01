Doctor Strange 2: ¿Wong morirá? Nuevo adelanto anticipa dramático escenario

Más allá de la locura por Spiderman: no way home, Doctor Strange 2 se ubica como una de las películas más esperadas del 2022. La cinta, protagonizada por Benedict Cumberbatch, apunta a ser una de las entregas más grandes y ambiciosas en el UCM, debido a su larga lista de rumoreados cameos y su supuesta duración de casi tres horas. Sin embargo, también es posible que tengan algunos momentos trágicos para los espectadores.

En el programa USA Today (vía CBR) se compartió una fotografía de Wong como adelanto de In the multiverse of madness. En concreto, la imagen muestra al personaje interpretado por Benedict Wong atado de brazos por una especie de hechizo. Además, también tiene heridas con sangre en el rostro.

Wong protagoniza dramático avance de la secuela de Doctor Strange. Foto: USA Today (vía CBR)

Si bien no se ha ofrecido el contexto específico para el mencionado avance, muchos teorizan la posibilidad de que el hechicero podría morir en Doctro Strange 2. Marvel ha ‘asesinado’ a diversos roles que se ganaron el corazón de los fans. Por ejemplo, en No way home, fue tía May quien encontró la muerte, luego de haber aparecido en varias entregas.

En el caso de Wong, el sabio maestro de las artes místicas llegó al UCM con la primera película de Doctor Strange. Luego de ello, formó parte de la trama de Avengers: infinity war; Avengers: endgame; Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos; y recientemente en Spiderman: no way home.

Asimismo, también prestó su voz a la versión animada de su papel en What if…? Con ello, el lazo de los fanáticos con el rol se ha forjado lo suficiente como para que pueda representar una gran pérdida emocional si se llega a considerar que En el multiverso de la locura sea el final de su camino.