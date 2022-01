Doctor Strange 2: Tom Cruise luce como Iron Man en póster fan art

Doctor Strange in the multiverse of madness promete remecer el Universo Cinematográfico de Marvel y los fans de la franquicia no podrían estar más emocionados. No es para menos teniendo en cuenta las posibilidades que presenta la premisa de un multiverso, al igual que lo hizo Spider-Man: no way home.

En esta ocasión, Benedict Cumberbatch retomará su papel como hechicero para adentrarnos en la épica aventura que no conoce fronteras entre mundos y realidades en la que conoceremos qué habría pasado si cualquier evento habría sido un mínimo de diferente.

En ese sentido, los cameos están servidos a la imaginación de los guionistas. Una de las apariciones especiales más pedidas por los fans se trata de nada menos que de Tom Cruise como Iron Man de un universo alterno al del MCU original.

Como se sabe, el protagonista de Too gun rechazó ser Tony Stark en la franquicia, porque sentía que era algo en progreso y que no iba de la manera que él quería. Al final fue Robert Downey Jr. quien tomó el papel y el actor no podía estar más contento con su elección.

En motivo del voceado cameo de Cruise en Doctor Strange 2, te compartimos un póster fan art creado por el artista digital Rahalarts. Su publicación en Instagram no ha hecho más que emocionar a los seguidores del MCU.

¿De qué trata Doctor Strange 2?

“Para restaurar un mundo donde todo está cambiando, Strange busca la ayuda de su aliado Wong y la Bruja Escarlata. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero de la que el protagonista ya no puede hacerse cargo solo con su poder”, adelanta la sinopsis oficial.