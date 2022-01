Bob Saget en HIMYM: creadores explican por qué fue ‘perfecto’ para narrar icónica serie

El domingo 9 de enero, medios estadounidenses reportaron la muerte de Bob Saget, uno de los actores más famosos de la televisión internacional. Con una carrera amplia y que logró éxito con la sitcom Tres por tres, son varios los actores, actrices y productores que han lamentado su partida.

Quienes no pudieron estar lejos de enviar sus condolencias a su familia fueron Craig Thomas y Carter Bays, co-creadores de la popular serie de CBS How i met your mother. Ambos recordaron su paso por la serie y cómo fue que decidieron que él dé voz a uno de sus personajes.

Si bien Bob Saget no apareció como tal en la ficción, él da voz a la versión futura de Ted Mosby (Josh Radnor), el narrador que le cuenta a sus hijos en el 2030 la historia de cómo conoció a su madre. Para muchos, la voz del intérprete logró quedar como una marca única para el programa.

Con los productores del show compartiendo sus pensamientos sobre su tiempo trabajando con Saget, Thomas explicó por qué él fue seleccionado para dar voz al Ted Mosby del futuro:

“Elegimos la voz de un actor diferente para ser Ted del futuro porque nos gustó la idea de que sea alguien distinto, o por lo menos se escuchara, quien narre los altibajos e incidencias de su vida. Él como el narrador de #HIMYM ayudó a un programa que fue creado por un par de niños que empezaban en la televisión. Su trabajo le dio un aire único y de respeto al show. Simplemente no hay nadie mejor que él. Le enviamos amor a las personas que en este momento tienen el corazón roto. Gracias, Bob, por decirnos más de una vez que ‘todo va a estará bien’”, compartió Craig Thomas en su cuenta de Twitter.

Bob Saget fue mundialmente conocido por dar vida a Danny Tanner en Tres por tres (Full House) en 1987. Él repitió su papel para Fuller House, continuación de la trama original esta vez desarrollada por Netflix y que terminó sus temporadas en el 2020.

Él actor también ganó fama por su trabajo en reality shows y fue presentador de un programa ícono de los años 90: Los verdaderos videos hecho en casa, el cual dirigió de 1989 a 1997.