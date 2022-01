Maguire, Garfield y Holland: ¿cuál es el mejor Spiderman? Claves de cada actor

Spiderman: no way home presentó al multiverso no solo como la excusa perfecta para traer a icónicos villanos del Hombre Araña al UCM, sino también permitió que Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland tuvieran su esperada reunión. Sin embargo, los fanáticos de cada saga de Sony se enfrentaron en torno a cuál de estos actores ha sido la mejor versión del superhéroe arácnido.

Es cierto que cada generación de admiradores ha crecido con un intérprete diferente, pero su trabajo, por separado, ha explorado diferentes aspectos en su momento de llegar a la pantalla grande. Además, cada uno, pese a compartir un mismo origen en los cómics, ha captado la esencia del personaje de manera distinta.

Los Peter Parker despidiéndose para regresar a su universo. Foto: Marvel Studios

Frescura

Muchas veces se ha criticado a las producciones de Hollywood por presentarnos a los protagonistas de sus películas en edades que no corresponden a sus personajes. Esto se evidencia especialmente cuando alguien en sus veinte da vida a un adolescentes de secundaria.

Cuando Tom Holland tuvo su debut como el ‘Trepamuros’ del UCM con Civil War, muchos destacaron no solo la gran frescura que aportaba a su papel, sino que verdaderamente aparentaba la edad que se supone debe tener en la ficción. Además, su enfoque también se sentía diferente, como si los admiradores pudieran sentirse más identificados.

El retrato de ser Peter Parker

Está claro que Peter Parker no es el más popular de la escuela. Su evolución a superhéroe y tener que manejar su vida privada como dos mundos diferentes suena muy complicado: tiene que salvar vidas mientras trata de pasar exámenes o ganarse la vida en un trabajo común y corriente.

Los fanáticos pueden estar de acuerdo con que la trilogía de Tobey Maguire mostró el retrato más humano de ‘Spidey’. Tuvo que batallar con aspectos tan usuales, pero a la vez con verdaderas crisis, en las que se incluye el amor y la estabilidad económica.

El público entiende la presión que siente Parker por ser el héroe de la ciudad, pero esto es solo una cara de la moneda, la otra se compone por lo que los ciudadanos de a pie deben enfrentarse.

Mejor actuación

A diferencia de otros superhéroes, los actores que interpretan a Spider-Man deben afrontar un reto extra: su papel lleva una máscara. La interpretación de los artistas se apoya, en muchas ocasiones, en qué tanto pueden decir con sus diálogos y sus expresiones faciales, pero cuando se cubre todo el rostro es un tanto difícil dar a conocer, por ejemplo, el dolor o preocupación para una escena.

Si bien lo facial es importante, Andrew Garfield exploró un apartado muy interesante: el valor de la comunicación no verbal. Por ello, pese a que su traje arácnido le tapaba de pies a cabeza, los movimientos de su cuerpo tomaban titularidad hasta en los momentos más dramáticos.

La esencia del personaje

Con el estreno de No way home, muchos espectadores reabrieron el eterno debate sobre cuál es mejor: Maguire, Garfield o Holland. No obstante, el propósito de esta película es también el demostrar que un Spiderman no está por encima del otro. De hecho, todos tiene un factor muy especial en común: hacer siempre lo correcto.

Es por lo que, a pesar de que las conexiones emocionales que en muchos casos los vincularon con sus antagonistas (como en el caso la trilogía de Raimi), los tres intérpretes del Hombre Araña han mantenido la humanidad que los caracterizan en las historietas y por lo cual ‘Spidey’ es uno de los superhéroes más queridos del cine.

Aun así, en términos de popularidad, un estudio emitido por betonline.ag reveló, en diciembre de 2021, que el Peter Parker favorito de los fans en Estados Unidos es Tobey Maguire , con una base de fanáticos presente en 22 de los 50 estados que componen el país norteamericano.